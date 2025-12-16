Photo:Photo Agency / Shutterstock.com

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★★ ロストテクノロジー度：★ 再評価度：★★★★★

2015年12月16日、「イーロン・マスクは言った。『人工知能をたくさん作るのが、人類を守る方法』」という記事を載せました。

10年前のこの記事では、OpenAI設立当初の出来事が語られています。驚くべきは、その結成メンバー。若き日のサム・アルトマンと、イーロン・マスクが手をとって「非営利」の理想を語っていたとは、今の対立関係を知る我々からするとなんだか不思議な構図です。

OpenAIの初期段階では「危険なAI誕生への対抗策として、それを阻止できるAIをたくさん作っておく」という考えがあったみたい。

さて、記事当時は一部技術者やSFファンの議論レベルだった「AIが人類の未来を左右する」というテーマも、今やリアリティを持った話題となっています。

当時イーロンが提唱した「悪いAIを止めるために、良いAIをたくさんばら撒く」というSFじみた構想もある意味で現実のものとなりました。「ChatGPT」「Grok」を含め、世界は強力なAIで溢れています。

かつて非営利団体として生まれたOpenAIが、今や強大な存在となり、創設者のイーロンがそれを外から批判している…。この10年のねじれ方は、AIにも予測できなかったことでしょう。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：イーロン・マスクは言った。｢人工知能をたくさん作るのが、人類を守る方法｣ 掲載日：2015年12月16日 著者：Maddie Stone - Gizmodo US［原文］（そうこ）

ん？ 人工知能から人工知能が守るのかい…。

ロボットやコンピューターが意志を持ち、やがて人類を駆逐するという世紀末。そんな未来が訪れないよう、人類を守る方法があると立ち上がる男がいます。彼の名はイーロン・マスク。彼の考える人類を救う方法とは…、たくさん人工知能システムを開発するということ。…あれ？

今月、イーロン・マスク氏は、Linked in共同創設者のリード・ホフマン氏とPayPalの共同創設者ピーター・ティール氏と共にOpenAIの設立を発表しました。OpenAIは、デジタル知能をより発展させるための非営利団体。すでに、創設メンバーが10億ドルを研究費として投資しています。マスク氏は、ベンチャーキャピタリストのサム・アルトマン氏とともにOpenAIの共同役員をつとめます。

アルトマン氏が、BackChannelのインタビューで語ったところによりますと、OpenAIの設立は、人工知能システムの発展をより多くの人と共有したいという思いが前提にあるといいます。

前提はさておき、興味深いのは、Altman氏やマスク氏は、将来訪れるかもしれないコンピューターによる人類破滅を、OpenAIによって阻止しようとしているのではと思えるふしがあるということ。ターミネーターで言うところのスカイネットとOpenAIで戦おうってなことです。

いや深読みしすぎかもしれませんけれど、インタビューでアルトマン氏が語った内容はまぁこういうことです。大抵の人間はいいヤツだけど、多く集まれば中には悪いヤツもおり、それは人工知能にも言えること。

つまり、強大で賢い人工知能が1つあるよりも、たくさんの人工知能があれば悪いヤツがでてきても止めることができるのではということなのです。どんなに賢くても1つしかなければ、そいつが道を外れたらどうにもならんというね。

うーん、なんかわかる気はしますけどね。人工知能を開発し発展させればさせるほど、ターミネーターみたいな世界がこないとも限らないわけで。それを阻止するには、人工知能がたくさんあればいいとね。

これに対して、米GizmodoのStone記者は｢悪いヤツが銃を持ってくるかもしれないから、良いヤツにも防衛のために銃をもたせよう｣という考え方と同じで、危険だと指摘します。もし〇〇ならばという仮定の話なので、議論するのは難しいですね。ディベートにあるような、ある種哲学的な話になってしまいます。

とは言え、じゃぁ人工知能の研究は禁止にしようってわけにもいきませんからね。人類は、今、難しい分岐点に立たされているのではないでしょうか。

