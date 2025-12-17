【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 最終話】リカが自信喪失 久部は懸命にフォローする
【モデルプレス＝2025/12/17】俳優の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜※30分拡大／毎話放送終了後に次回放送をFODでプレミアム先行配信）の最終話が、17日に放送される。
【写真】菅田将暉、美人女優とハグ
日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷幸喜が、25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手がける本作。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーである。主演の菅田は、成功を夢見る演劇青年・久部三成を演じる。
菅田のほか、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、菊地凛子、小池栄子らが出演する。
支配人の大門（野添義弘）、フレ（長野里美）を追い出し、WS劇場を手に入れた久部三成（菅田）。倖田リカ（二階堂）との関係も良好で、かつて案内所のおばば（菊地凛子）が告げた「一国一城の主となる」という予言が当たったわけだが、ふと、久部にもらった植木が枯れていることに気付いたおばばは「あの男の運気が下がっておるぞ」と呟く。
たくさんのスタンド花が並ぶようになったWS劇場では、上演演目は「冬物語」から「ハムレット」へと変わっていた。主人公のハムレットを演じるのは久部だが、ひときわ人気があるのは大瀬六郎（戸塚純貴）が演じるレアティーズ。2人の対立シーンでも、観客は圧倒的にレアティーズの味方で、久部は予想外の反応に困惑する。
一方、楽屋ではヒロイン・オフィーリアを演じるリカが自信を喪失していた。久部は懸命にフォローするが、リカは楽屋を出て行ってしまい…。
◆菅田将暉主演「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」
◆「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」最終話あらすじ
