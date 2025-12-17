「『なにを…させられて…ますか？』って表情がとてつもなく可愛いｗ」「廊下に立たされてる感がｗ」と笑いを誘っているのは、ヘソ天をしていた猫ちゃんが家族に姿勢を整えられている光景。ピシッときまった猫ちゃんの姿に、SNSでたくさんのコメントと笑いが寄せられることに。再生回数は74万再生を突破することとなりました。

【動画：床に寝転がっていた猫の『姿勢』を正してみたら…想像を超えてくる『爆笑の展開』】

テイラーちゃんの姿勢を正してみることに

たくさんの人に笑顔を届けているのは、Instagramアカウント『iamtaylormarch』に投稿された、ある日の猫ちゃんの光景。この日、キジ白猫のテイラーちゃんは床に仰向けになってくつろいでいたのだそう。後ろ足をピンと伸ばして、前足を折り曲げる姿からは、テイラーちゃんがリラックスモード全開であることがうかがえます。

そんなテイラーちゃんの姿を見て、ついイタズラごころをくすぐられてしまった家族。テイラーちゃんの隣にやってきた家族は、テイラーちゃんの前足を優しく掴むと、姿勢を正すように前足をそっと身体の脇に添えてみるのでした。

一糸乱れぬヘソ天姿を保つテイラーちゃん

家族に姿勢を整えられたテイラーちゃんは、人間と見間違うほどのピシッとした姿勢に。その姿に、思わず笑いが込み上げてきてしまいます。

しかし、猫ちゃんは自由な生き物。すぐに体勢を崩してしまうか…と思いきや。なんと、テイラーちゃんは家族が近くを離れても、ずっとその体勢のままだったのだとか！

素直すぎるテイラーちゃんの反応に、なんだかキュンとしてしまいます。

テイラーちゃんのお顔を覗いてみると…

家族に正された姿勢を受け入れ、ずっとそのままの状態を維持するテイラーちゃん。そんなお利口さんなテイラーちゃんのお顔をのぞき込んでみたところ…そこには、目を丸くして遠くを見つめるテイラーちゃんの姿が！

その表情は、どこか戸惑っているようにも、全てを受け入れているようにも見えます。

いったい、テイラーちゃんは何を思っているのでしょうか？（笑）まるで人間のような姿勢と反応を見せるテイラーちゃんに、愛おしさを感じる人が続出することとなったのでした。

まるで人間のような姿を披露するテイラーちゃんの光景には、たくさんの温かいコメントと笑いが寄せられることに。「大人しくじっとしていてお利口ですね」「姿勢良すぎｗ」「矯正された手が可愛すぎる（笑）」と、さまざまな感想が寄せられています。

Instagramアカウント『iamtaylormarch』では、そんな可愛いヘソ天姿が特技なテイラーちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

テイラーちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「iamtaylormarch」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。