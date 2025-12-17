腕を肩の高さまで上げた飼い主さん。すると、肩の上に愛猫が飛び乗ってきて……。既視感ありすぎる某アニメのワンシーンのような光景がXで720万回以上表示され、「サトシとピカチュウやん笑」「かっこいいww」「ポケモンってこんな感じなのかな」などの声が殺到しています！

【写真：凛々しい顔つきのネコ→座っている場所を見てみると…まるで相棒？『アニメのようなツーショット』】

腕を肩の高さまで上げたら…

Xアカウント「ごじょー ボクは最強のたぬシャムᐢ⓿ᴥ⓿ᐢ (@gojo_saikyo_cat)」は、猫の「ごじょー」くんの姿が日々投稿されています。

そんなごじょーくん。体格の良い飼い主さんの肩の上に乗ることもあるようで……

凛々しい顔つきで安定感のある肩乗りを披露！左右に揺れることもなく、ピシッと姿勢良く肩の上に乗っているごじょーくん。もちろん、合成画像ではありません！

別角度から見てみると……

ごじょーくんの足元と飼い主さんの安定感のある肩がジャストフィットしてます！別角度から見ても持ち前のバランス感覚の良さで、不安げもなく肩に乗っているごじょーくん。あれ？なんだか既視感が……。

安定感のある肩の上

安定感のある肩の上に不安げもなく凛々しく乗る猫、ペット、相棒……。もう頭に思い浮かんだ方もいるのではないでしょうか。

そう、日本発の世界的大人気ゲーム・アニメとしてお馴染み、モンスターと一緒に旅をするあの作品です！現在は主人公が変わってしまいましたが、昔は主人公が肩に相棒を乗せて旅をしている場面をアニメで観ていた方も多いでしょう。

そんな懐かしの名場面を彷彿とさせるごじょーくんと飼い主さんの素敵な光景は、SNS上でもたくさんの人に大注目されました！

既視感ありすぎる光景が話題に！

あまりにも既視感ありすぎる光景は、Xに投稿されると記事執筆時点で720万回以上も表示されるほど反響を呼びました。

リプライ欄には「かっこいいww」「サトシとピカチュウやん笑」「ポケモンってこんな感じなのかな」「これがやりたい！憧れ」などの声が殺到！やはり、多くの人が某アニメを連想したようです。

Xアカウント「ごじょー ボクは最強のたぬシャムᐢ⓿ᴥ⓿ᐢ」では、今回ご紹介した猫の「ごじょー」くんの何気ない日常の様子が投稿されています。

可愛らしい姿から、今回紹介した投稿のようなユニークなポストまで、いろんなごじょーくんを楽しめますよ！

ごじょーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ごじょー ボクは最強のたぬシャムᐢ⓿ᴥ⓿ᐢ 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。