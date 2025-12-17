タレントの林家ぺーが15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、妻でタレント・林家パー子の近影を公開した。



【写真】全身ピンク カメラ目線でおどける林家パー子

パー子と三味線漫談家・林家あずみが喫茶店で話している画像を掲載。「余談ですが 拝啓 林家あずみさま この度はメークに関して パー子の為 わざわざ赤羽まで出張!?して頂き 真にありがとうございました 大変参考になりました 流石!?たい平一門 素晴らしい」（読みやすくするため、一部空白を省略）と報告した。



あずみも16日に自身のインスタグラムにペー・パー子夫妻との3ショットを掲載。「ぺー師匠とパー子先生からお茶しませんかとお誘いいただきまして 赤羽でお茶させていただきました」と明かした。



パー子はヤンキースのキャップ、「P」が大きくプリントされたパーカー、パンツ、そしてマスクまでしっかり全身ピンク。両手を広げてカメラ目線でおどけている姿は「ヒャー」という声が聞こえてきそうな雰囲気だ。



あずみは「パー子先生の美意識の高さに脱帽しつつ 美容の話で盛り上がり 楽しい贅沢な時間でした!」と報告。「大好きな御二方 元気で長生きしてほしいです。」と付け加えた。



ペー・パー子夫妻は今年9月19日、火災で自宅マンションを失っていた。出火時、ペーは外出中で、1人で部屋にいたパー子は煙を吸い、一時病院に搬送されたが大事にはいたらなかった。当初、パー子は仏壇のろうそくに火をつけようとして、誤って燃え広がったと話していた。しかし、後にペーは出火原因が漏電だったと明かしていた。ただ、火災保険に入っていなかったことや、貯金がほとんどないため、マンションの他の住人への賠償などにはまだ時間がかかりそうだという。



ペーは火災直後の9月21日に東京・浅草演芸ホールで行われた「9月下席」に1人で出演。11月30日に放送された、日本テレビ系「笑点」にも1人で出演していた。ただ、どちらの現場にもパー子は同席していた。



（よろず～ニュース編集部）