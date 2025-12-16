マツダ株式会社は、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」への出展概要を発表した。

今回の展示では、2025年のレース参戦車両である「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept」や「RS Future concept」、さらに「MAGIC TY MAZDA CX-60」に加え、欧州仕様の新型「MAZDA CX-5」を2台披露する。会場では各車両のトークショーやグッズ販売も行う予定のため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、2026年1月9日（金）～11日（日）に幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン 2026（以下、オートサロン）」の出展概要を発表しました。

今回のオートサロンでは、「ＥＮＥＯＳスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE」に参戦した「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept（55号車）*1」、 「MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept（12号車）*2」、「XCRスプリントカップ北海道」に参戦した「MAGIC TY MAZDA CX-60*3」と、2025年に公開した新型「MAZDA CX-5」（欧州仕様車）を2台展示し*4、各展示車に関するトークショーを実施いたします。

「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept（55号車）」 「MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept（12号車）」

「MAGIC TY MAZDA CX-60」 新型「MAZDA CX-5」（欧州仕様車）

また、「MAZDA OFFICIAL GOODS SHOP」をブース内に設置。2025年10月に発表された「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の1/18スケールモデルカー*5を販売します。なお、2026年1月11日（日）には、マツダが協賛するeモータースポーツリーグ戦「2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」の決勝大会がオートサロン会場内で開催されます。

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」

1/18スケールモデルカー 「2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」

マツダは今後も、走る歓びでいきいきとする体験を通じて、クルマは楽しいという共感の輪を広げてまいります。

（参考）

マツダオフィシャルサイト オートサロン特設ページ：https://www.mazda.co.jp/experience/event/tas2026

2025 AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO：https://www.jegt.jp

*1 第7戦でマツダ独自のCO₂回収装置「Mazda Mobile Carbon Capture」の実証実験を世界で初めてレース内で公開実施。（MAZDA MIRAI BASE関連記事）

*2 第3戦以降、低炭素燃料「E20」を採用。

*3 第6戦「RALLY HOKKAIDO」に参戦。XC2クラス12台中2位。

*4 ボディカラーはジェットブラックマイカと、初公開の新色。

*5 実車のデザイナー完全監修。1月9日より、オンラインサイトとオートサロン会場マツダブースにて販売開始。https://www.mazdacollection.jp/

リリース提供元：マツダ株式会社