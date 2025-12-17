タレント・西川きよしの長男で俳優の西川忠志（57）が11日、自身のインスタグラムを更新し、筋肉バッキバキのボディを披露した。



【写真】デカすぎ！顔と腕のキャラ格差がエグい タンクトップで筋肉見せつけ！

「マチョブラ!?」と題して、お笑いコンビ・ミルクボーイ、タレントの木尾モデルと並んだ4ショットを掲載。筋肉芸人としても知られるミルクボーイ・駒場孝、木尾とともに腕の筋肉を誇示している（ミルクボーイ・内海崇はポーズのみ）。「eo光チャンネル『どこでもミルクボーイ』に本年2回目の出演をさせていただいております」とミルクボーイの番組に出演した際のオフショットであることも伝えた。



「筋トレの大先輩!!ミルクボーイ駒場さんと木尾モデルさんのお二人の仲間に入れていただき まだ筋トレ1年の僕とで『マチョブラ』と題して街ぶらロケをさせていただきました」とロケの内容とともに、わずか1年で筋肉芸人化したことも伝えた。披露している西川の腕は57歳、筋トレ1年とはとても思えない太さで、駒場、木尾にも劣らないサイズ感だ。



「前回は『筋肉大喜利』と題してジムで大喜利をさせていただきましたが 今回はタンクトップを着ての街ぶらロケでした。ロケは10月1日でしたのでまだまだ暑くタンクトップで充分でした。」と気がつけばコメントもしっかり“筋肉タレント”に。「お二人のナイスバディーを見るにつけ 僕も益々コツコツ頑張らねばと思った次第です!!」と“小さなことからコツコツと”精神で鍛えることを宣言していた。



フォロワーからは「ミルクボーイ駒場さんより忠志さんの腕の方が太い気がしました 鍛えてる感が出てますね」「近年身体が大きくなられたなぁと思ってたらウェイトトレーニングされていたんですね（納得）」と感嘆のコメント。「忠志さん 小さな事から コツコツと バキバキと」と“激励”する声もあった。



（よろず～ニュース編集部）