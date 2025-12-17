退職後の男性がエプロン姿で奮闘しました。北九州市門司区で開かれたシニア世代対象の料理教室です。料理を通して、地域とのつながりをつくることが狙いです。

■参加者

「自分でタイの刺身を作りたいです。」

「良いチャンスかなと。かみさんに迷惑かけないように（料理を）できることはしたいなと。」



12月2日、それぞれの目標を掲げる60代から80代までの男性10人が参加したのは「包丁の研ぎ方」と「魚のさばき方」を学ぶ教室です。

■包丁研ぎ講師・水口勝さん

「利き手で柄を持って、あてる。高さは10円玉1枚くらい開けておいて。」



参加者それぞれが持参した包丁を、砥石で研ぐところからスタートしました。



■参加者

「まだまだですかね。」

■講師

「こことここは切れません。」

■参加者

「切れません？」



力を入れすぎず、包丁全体を均等に動かすコツを学びました。

そして、研いだばかりの包丁で挑むのはアジの三枚おろしです。まずは、講師を務める魚の卸売業の男性がお手本を披露します。



■魚さばき方 講師（九州魚市 鮮魚部）・佐藤武文さん

「自分のやりやすい方で、背骨に沿って。」



鮮やかな包丁さばきを目に焼きつけて、いよいよ参加者が挑戦です。



■参加者

「66歳の方、教えて。包丁が悪いのかな。」

「包丁は大丈夫ですよ。さっき研いだばかりだから。」

「じゃあ、腕が悪い。」



■参加者

「三枚におろすのが難しいですね。ここがもったいないですよね。」



北九州市門司区と地元の市民センターが企画した今回の教室。狙いの一つは、退職後の男性が地域とつながるきっかけをつくることです。

和やかな雰囲気の中、参加者は2時間かけてアジの刺身を完成させました。



■参加者

「おいしい。」

「骨は今のところない。」

「2時間で親友になりました。」

「この年になるとふれあいが減ってくるので、こうした機会を設けてもらえるとありがたいです。」



主催者は、今後も地域のつながりを育む市民講座を定期的に開催したいとしています。



