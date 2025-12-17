ボーイズ東北選抜のメンバー。正月に台湾遠征に臨む

写真拡大

　ボーイズ東北選抜が、来年１月に台湾へ遠征し「台南市巨人杯」に出場することになった。

　東日本ブロック・東北中央支部を中心にセレクションを経て２１選手（３年生）が選抜された。台湾・台南市に、台南市内の中学７チームを始め、台湾全土や日本、韓国から４８チームが集結。３チーム１組のリーグ戦の上位２チーム、計３２チームが決勝トーナメントを行う。

　今夏の東日本報知オールスター戦で優勝した東北中央選抜の７選手が出場。鶴岡一人記念大会の東日本選抜から５選手（重複あり）と精鋭が集まった。投球制限は最大７回で、２イニング以内のみ連投が可能となるルールのため、投手起用がカギとなる。指揮を執る宮城仙北・田中伸次監督（６９）は「初戦はエースの（左腕）村上君（山形）で行く。右の中村君（仙台育英学園秀光）にも期待している」と話した。打線も「打てる子をそろえた。１番（予定）の阿部（宮城仙北）が出塁できるか」と期待を寄せている。大会は１月２〜７日まで。元日に仙台発で現地入りする。指揮官は「優勝して帰ってきたい」と初夢成就を狙う。

　【ボーイズ東北選抜・登録メンバー】　◎＝鶴岡大会・東日本選抜、〇＝同・中日本選抜、★＝報知ＡＳ戦・東北中央選抜、☆＝同・東北南選抜、△＝同・埼玉東選抜、▲＝同・栃木選抜

《背番号　チーム・選手名（投打＝位置）

１０　★宮城仙北・西舘稟翔（右右＝投捕内）※主将

１７　★仙台泉・宮崎颯琉（右左＝投内）

２３　宮城中央・盛合　航太（右右＝投内）

６６　宇都宮中央・池澤　快緯（右右＝投）

　８　仙台育英学園秀光・畠山　心伴（右両＝捕外）

　７　宮城仙北・岩渕　悠生（右右＝内）

　２　◎☆白河・小林　隼大（右右＝投内）

　５　◎☆山形・村上　嘉威（左左＝投内）

２５　◎札幌豊平・菊地　健斗（左左＝投外）

１１　★仙台育英学園秀光・中村　太樹（右左＝投外）

５５　◎★宮城仙北・木村　陽斗（右右＝投内）

　０　★仙台育英学園秀光・杉崎　斗俄（右右＝投内外）

２７　★仙台育英学園秀光・菊田　球成（右右＝捕）

１８　△武蔵嵐山・西城心太朗（右左＝投外）

　１　△武蔵嵐山・比留間颯太（右右＝投内）

　６　〇愛知名港・木村　凌翔（右右＝捕内外）

　４　☆白河・根本　翔琉（右左＝投内外）

９９　◎武蔵嵐山・志保田来夢（右右＝捕内外）

２１　▲宇都宮中央・平川　叶翔（左左＝外）

２２　★宮城仙北・阿部　琥羽（右左＝捕外）

１６　仙台育英学園秀光・宗形　遼馬（右左＝内）

【団長】色川冬馬【監督】田中伸次（宮城仙北・監督）【コーチ】橋本一成（宮城中央・監督）【コーチ】鈴木崇史（宇都宮中央・監督）

　