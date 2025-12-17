ボーイズ東北選抜が、来年１月に台湾へ遠征し「台南市巨人杯」に出場することになった。

東日本ブロック・東北中央支部を中心にセレクションを経て２１選手（３年生）が選抜された。台湾・台南市に、台南市内の中学７チームを始め、台湾全土や日本、韓国から４８チームが集結。３チーム１組のリーグ戦の上位２チーム、計３２チームが決勝トーナメントを行う。

今夏の東日本報知オールスター戦で優勝した東北中央選抜の７選手が出場。鶴岡一人記念大会の東日本選抜から５選手（重複あり）と精鋭が集まった。投球制限は最大７回で、２イニング以内のみ連投が可能となるルールのため、投手起用がカギとなる。指揮を執る宮城仙北・田中伸次監督（６９）は「初戦はエースの（左腕）村上君（山形）で行く。右の中村君（仙台育英学園秀光）にも期待している」と話した。打線も「打てる子をそろえた。１番（予定）の阿部（宮城仙北）が出塁できるか」と期待を寄せている。大会は１月２〜７日まで。元日に仙台発で現地入りする。指揮官は「優勝して帰ってきたい」と初夢成就を狙う。

【ボーイズ東北選抜・登録メンバー】 ◎＝鶴岡大会・東日本選抜、〇＝同・中日本選抜、★＝報知ＡＳ戦・東北中央選抜、☆＝同・東北南選抜、△＝同・埼玉東選抜、▲＝同・栃木選抜

《背番号 チーム・選手名（投打＝位置）

１０ ★宮城仙北・西舘稟翔（右右＝投捕内）※主将

１７ ★仙台泉・宮崎颯琉（右左＝投内）

２３ 宮城中央・盛合 航太（右右＝投内）

６６ 宇都宮中央・池澤 快緯（右右＝投）

８ 仙台育英学園秀光・畠山 心伴（右両＝捕外）

７ 宮城仙北・岩渕 悠生（右右＝内）

２ ◎☆白河・小林 隼大（右右＝投内）

５ ◎☆山形・村上 嘉威（左左＝投内）

２５ ◎札幌豊平・菊地 健斗（左左＝投外）

１１ ★仙台育英学園秀光・中村 太樹（右左＝投外）

５５ ◎★宮城仙北・木村 陽斗（右右＝投内）

０ ★仙台育英学園秀光・杉崎 斗俄（右右＝投内外）

２７ ★仙台育英学園秀光・菊田 球成（右右＝捕）

１８ △武蔵嵐山・西城心太朗（右左＝投外）

１ △武蔵嵐山・比留間颯太（右右＝投内）

６ 〇愛知名港・木村 凌翔（右右＝捕内外）

４ ☆白河・根本 翔琉（右左＝投内外）

９９ ◎武蔵嵐山・志保田来夢（右右＝捕内外）

２１ ▲宇都宮中央・平川 叶翔（左左＝外）

２２ ★宮城仙北・阿部 琥羽（右左＝捕外）

１６ 仙台育英学園秀光・宗形 遼馬（右左＝内）

【団長】色川冬馬【監督】田中伸次（宮城仙北・監督）【コーチ】橋本一成（宮城中央・監督）【コーチ】鈴木崇史（宇都宮中央・監督）