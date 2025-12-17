大西流星×原嘉孝W主演の『横浜ネイバーズ』、メインビジュアル＆主題歌解禁
なにわ男子の大西流星、timeleszの原嘉孝がW主演する2026年1月スタートの『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ』のSeason1の主題歌とメインビジュアルが解禁となった。
【場面カット】何の話を⋯真剣な表情で話を聞く大西流星
Season１の主題歌は、なにわ男子の「HARD WORK」が決定。ドラマの世界観に合わせた書き下ろし楽曲になっている。各局ドラマ枠が増え、群雄割拠の現代、制作陣からの「埋もれない斬新さを持った尖った曲」にしてほしいという注文のほか、「次回に向けてのワクワク感が欲しい」との要望に応えつつ、“生きづらい世の中での葛藤や、不器用で凸凹ながらも繋がっていくネイバーズたちの輪を感じられるような曲”が完成。なにわ男子としても今までにない楽曲になっており、新たななにわ男子の姿が見られる。
プロデューサーは「監督と一緒に聞いたのですが、まさにイメージ通り。斬新さ、ワクワク感、一度聴いたら耳から離れない中毒性を持った楽曲で、すでに私の頭の中では『HARD WORK』がヘビロテ状態です！」とコメント。「ロンや欽太、ネイバーズたちが、人に寄り添う物語のベースを明るく、前向きに後押ししてくれる楽曲になっているので、ぜひドラマと一緒に楽しんでもらえたら」と話している。なお、同曲は20日午後11時40分放送の土ドラ『介護スナック ベルサイユ』内で流れるPRスポットで主題歌入りPRが披露される。
また、メインビジュアルも解禁。大西演じるロンが、横浜を舞台に過去のとある事故で心に深い影を背負いながら、出会う人々の心を救っていくヒューマンミステリーになっているため、横浜の景観を背景に取り入れながら、5人の絆が感じられるように暖色であるオレンジを基調としたメインビジュアル。
学歴も仕事も、お金も何も持たないロンだからこそ、フラットに人を救っていくストーリーをイメージできるように、メインビジュアルのテーマには「希望」が掲げられている。
■楽曲メッセージ
俺らにかかればどんな日々だって愛しのワンダーランド！
何度でも仲間と一緒に夢見よう。
愛と勇気を高らかに歌うヒリヒリスリリングな、なにわ男子流スウィングロック・アンセムです。
■「メインビジュアル」についての松本圭右プロデューサーコメント
「生きづらさを抱えた現代社会で、希望という「光」を、ドラマを通して描けたらと思い、デザイナーチームにSeason1は光、希望、さわやかさを意識してほしいと伝えました。物語の舞台となる横浜の風景には、そう快感のある青色や光の印象が強くあります。その背景を生かすことで、映像全体に前向きさを表現できたのではないかと思っています。ロン、欽太、ヒナ、マツ、凪という原作でもしっかりとした絆を持った５人をベースに物語は動いていきます。原作の岩井先生や、脚本の一戸さんの持つ“やさしさ”もビジュアルに込めたつもりですので、ドラマだけでなく、なにわ男子さんの主題歌や、このビジュアルに触れた時など、ふとした瞬間に、ドラマの中で出てくるやさしく心を包むような誰かのせりふ、言葉を思い出していただき、明日へのエネルギーにしていただけたら幸いです」
■『東海テレビ×ＷＯＷＯＷ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season１』放送概要
放送日時：
【Season1】2026年1月10日〜2月28日予定（全8話）
毎週土曜 午後11時40分〜 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット
【Season２】
2026年3月7日〜4月25日予定（全8話）
毎週土曜 午後10時〜午後10時30分 WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド
