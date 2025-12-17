2児のママである女優の夏菜が、年子育児の壮絶な日常を明かした。

【映像】夏菜、子供に怒鳴る様子を再現

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。12月16日の放送には、2021年に一般男性と結婚し、現在は2児のママである夏菜が登場した。

夏菜が自身の子供について「長女が3歳、長男が2歳で年子でございます」とコメントすると、自身も3人のママである藤本は「年子大変だよー」と反応。横澤も「うちの2番目、3番目と同じ学年だ」と親近感を寄せた。

藤本が「3歳2歳の子育てはいかがですか？」と尋ねると、夏菜は「いやもう『いかがですか？』じゃないですよ！」と訴え、スタジオは笑いに包まれた。

夏菜は、スーパーマーケットでの買い物中に勃発した「カートにどっちが乗るか論争」について明かした。「僕が乗る！」「私が乗る！」という押し問答が繰り返されたため、「長男が乗って、長女が押す」という提案から始まったものの、最終的にはなぜか役割が逆転し、2歳の長男がカートを押すことになったという。

しかし、2歳の身長ではカートの持ち手が高く、両手を上げて押す体勢になり、前が見えない状態に。夏菜は身振り手振りを交えながら「だから私もチョイチョイ手を出して、方向修正をして…」と当時の状況を再現。 危険がないように先導しようとした夏菜だったが、長男は怒ってカートを力任せに押し、精肉コーナーの棚に激突。

夏菜は「申し訳ございません！」と平謝りしつつ、我が子には「コラァ！」と激怒。「もう繰り返しで毎日」と語った。

横澤から「怒るとき、周りの目は気にならないですか？」と問われると、夏菜は「気になりますよ」としつつも、「めちゃくちゃ怒鳴るキャラだと思われてると思います、もう絶対に」と吐露。「でももう怒鳴らずにはいられない！」と本音を明かすと、藤本も「いられない」「2歳3歳って一番大変なお年頃」と同意していた。