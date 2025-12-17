KADOKAWAサクラナイツの岡田紗佳（連盟）が12月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。満貫3回を含めた計4回のアガリで、今期2勝目を飾った。

【映像】勇気を振り絞った！岡田紗佳、強敵相手に決めた満貫が決定打に

高打点飛び交う乱打戦だった。当試合は起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、岡田、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）の並びで開局。まず岡田は東1局、東・赤2の3900点（供託1000点）をアガった。東2局では渡辺が3900点（供託1000点）を獲得。東3局では鈴木優が親満貫・1万2000点をツモり、トップ目に立った。

東3局1本場、岡田は本田と鈴木優が鳴きを駆使する中でリーチを宣言。その後、追っかけリーチをかけた渡辺に一発で満貫・8000点（＋300点、供託1000点）を放銃し、2着目から3着目に転落した。東4局では親の本田が親満貫・1万2000点（供託1000点）をツモ。岡田は4着目まで沈んだが、ここから猛攻が始まった。

東4局1本場、配牌に恵まれた本田が4巡目にリーチをかけると、「合わされてなかったので、ワンチャンあるかな」と二・五万待ちで対抗。見事に一発で引き寄せ、リーチ・一発・發・裏ドラの満貫・8000点をアガった。岡田1人のテンパイ流局で迎えた南2局1本場では、またしても先手を取った本田に鳴きで追随。5・8筒待ちで構えると、南・赤・ドラ2の親満貫・1万2000点（＋300点、供託2000点）を成就させた。これでトップ目に立った岡田は、南3局でもリーチ・一発・赤2・裏ドラの満貫・8000点を加点。オーラスではラス目の鈴木優に差し込みを決め、持ち点3万5000点で試合を締めた。

「五万を持ってきてよかったですね」。試合後、岡田はオーラスでの差し込み成功に安堵。「もともと対局メンバーを見た時に『全員、超攻め屋じゃん』と思った。私が一番取り残されそうだなと思ったんですよ。3人と比べると全然なので」としつつ、「ちゃんと手が入ったら『ちゃんと行こうぜ』って思っていたんですよ。『2筒、ちゃんと行こうぜ』って自分で鼓舞して。2筒をポンできたのがよかったですね。頑張れって思っていなければできなかったので…」と南2局1本場での親満貫を振り返った。

チームは11日の第1試合で2着、第2試合でトップ、12日の第1試合でトップと復調の兆しを見せている。岡田は「いいバトンをつないだんじゃないですかね」とひと言。その言葉通り、第2試合では渋川難波（協会）がトップを取り、デイリーダブルのきっかけにもなった。「まだ（シーズンの）半分も経っていない。これから折り返しに向かってチーム4人で頑張っていきたいなと思います」と笑顔でサクラブレードを掲げた。

【第1試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）3万5000点／＋55.0

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万9800点／＋9.8

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万8800点／▲21.2

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万6400点／▲43.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

