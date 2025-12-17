仕事で“選ばれる人”ってどんな人？4つの共通点と人間関係で使い分けたい「受け入れる・受け止める・受け流す」こと

仕事で誰かに何かをお願いしたいとき、「この人に」と思い浮かぶ人はいるだろうか。



思い浮かんだ人には、頼みやすさや仕事のしやすさ、依頼通りにやってくれるという信頼といった理由が挙げられる。そんな「仕事がしやすい人」には、4つの共通点があるという。



30年以上歯科医師としてさまざまな人と接してきた井上裕之さんは、数え切れないほど見てきた「選ばれる人」「選ばれない人」から、そうした人たちの行動や考え方を学んできた。





「仕事がしやすい人」になる

誰かから“選ばれる力”を持つことで自信が生まれ、人生も豊かになっていく。著書『選ばれる人の100の習慣』（日経BP）から、仕事で選ばれる人になるための姿勢と人との接し方を一部抜粋・再編集して紹介する。

どんなに優秀でも、「この人とは仕事がしづらい」と感じさせてしまえば、信頼関係を築くのは難しくなります。

私がこれまで数多くの人と関わってきて、「この人とはまた一緒に仕事をしたい」と思える人には、共通する4つの特徴があります。

【仕事がしやすい人の4つの共通点】

（1）気持ちよく「はい」と返事ができる

（2）自分は「何をしたらいいか」を具体的に確認してくれる

（3）指示を素直に受け止め、修正にも前向きに対応する

（4）感じがよく、丁寧な言葉づかいや気配りがある

まず大切なのは、依頼に対して「はい、喜んでやらせていただきます」と気持ちよく引き受けられること。

2つ目は、仕事の細かい点について、「何をいつまでにしてほしいのか」具体的に確認してくれる人。前向きに取り組もうとする姿勢は、それだけで信頼を生みます。

3つ目は、うまくいかなかったときにも素直に修正し、次に活かす努力ができるかどうかという視点です。

以前、資料づくりをお願いしたスタッフに「もう少し改善が必要かな」と伝えた際、彼は具体的な基準を尋ねた上で快く修正し、見事に仕上げてくれました。このプロセスはチームで共有され、全体の成長にもつながりました。

4つ目は、感じがいい人です。「とんでもございません」「ほかに何かお手伝いできることはありますか」といったひと言の積み重ねも、周囲に安心感を与えます。こうした丁寧な対応や言葉づかいは、その人の人柄を映し出す鏡です。

一方、仕事がしづらいと感じるのは、準備が足りなかったり、目的が曖昧だったり、納期を守れなかったりする人。

また、「やったけど、なんか違う」と抽象的なフィードバックだと、どう直せばいいのかわからず、お互いに疲れてしまいます。

仕事はひとりで完結するものではありません。相手の立場や意図を想像し、自分から「やりやすい関係」をつくろうとする姿勢が、次の依頼につながります。

人と接する上で使い分けたい3つの対応

人と接する上での対応は、主に「受け入れる・受け止める・受け流す」、この3つです。

人間関係の中で、相手の言葉や態度にどう反応するかによって、その後の関係性が大きく変わります。この3つの言葉の使い分けは、選ばれる人になる上で非常に重要なポイントです。

3つの違いは次の通りです。

【「受け入れる・受け止める・受け流す」の違い】

● 「受け入れる」

相手の意見や価値観を自分の中に全面的に取り入れること。共感も賛同も示しながら、「自分もまったく同じ気持ちです」と受け入れる姿勢を見せることで、深い信頼関係が生まれる。



● 「受け止める」

すべてを肯定するわけではないけれど、相手の立場に理解を示すこと。共感しつつも、一定の距離感を保ち、バランスの取れた大人の対応ができる人に映る。



● 「受け流す」

自分の価値観や考え方と大きく異なるときに、それを否定するのではなく、「ああ、そうなんですね」と穏やかにかわす対応。もめ事を避け、関係性を悪化させないための知恵でもある。

大切なのは、どれかひとつに偏らないこと。「何でも受け入れる人」は、主張のないイエスマンに見えてしまいますし、「何でも受け止めようとする人」は、無理をしてストレスを抱えることもあります。

人間関係の中で、相手の言動に対してどう反応するかを、その都度、自分の気持ちに正直になって選ぶことが大切です。無理して受け入れる必要もなければ、共感できないものを受け止める必要もありません。受け流すことで十分なときもあるのです。

「否定しない」ことも大きなポイントです。相手の意見を真っ向から否定すると、関係は一気に険悪になります。「違う」と感じても、「そうなんですね」と受け止める姿勢が、相手に安心感を与えるのです。

意見が食い違うときには、「そうなんだ」「そういう考え方もあるよね」と一度受け止めて、それ以上深く入り込まないようにします。

そのほうが、時間を無駄にせず、自分のエネルギーも保てます。

井上裕之

いのうえ歯科医院理事長、歯学博士、経営学博士。著書は90冊を超え、累計140万部を突破。実話から生まれたデビュー作『自分で奇跡を起こす方法』（フォレスト出版）はテレビ番組で紹介され、大きな反響を呼んだ。『本物の気づかい』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『人生の黄昏を黄金に変える「賢者のかけ算」』（サンマーク出版）、『人間関係が整うとすべてうまくいく』（KADOKAWA）など多数