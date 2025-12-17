『チームのメンバーに嫌われる「自分勝手な人」が口にする言葉・ワースト1』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

チームで嫌われる「自分勝手な人」の言葉

チームで仕事をしていて、“自分勝手だな……”と思われてしまう人がいます。

特別わがままに見えなくても、じつは本人の“ある言葉”が原因で周囲の信頼を削っているケースが多いんです。

その代表例が、

「とりあえず、いつも通りの進め方でやってよ」

という一言。

本人としては善意のつもりでも、これは

「自分のやり方＝正解」

「相手のやり方は考慮しない」

という態度として受け取られやすく、メンバーを一気に冷めさせます。

多様な人が関わるチームで、この姿勢は致命的です。

「自分の常識＝チームの常識」ではない

つまり、嫌われる“自分勝手な人”とは、「自分の常識＝チームの常識」だと思い込み、型を共有せずに走り出す人のこと。

『チームプレーの天才』という本では、この“自分勝手な進め方問題”についてこう警鐘を鳴らしています。

所属組織や背景が異なる人たちと組んで活動するとき、フレームワークなき活動は何かと危険です。リーダーの属人的なやり方や、メンバー各人のやり方でものごとが進むことになり、噛み合わない、わかり合えない、引き継げないなどのトラブルが発生します。

――『チームプレーの天才』（70ページ）より

これではメンバー同士の噛み合わせが悪くなり、最悪プロジェクトそのものが止まってしまいます。

優秀な人は「進め方」から決める

では、好かれる人は何をしているのか。

『チームプレーの天才』には、その答えが明確に書かれています。

チームプレーを始めるにあたって「型」を決めておきましょう。

――『チームプレーの天才』（70ページ）より

優秀な人ほど、いきなり走り出しません。

・どうコミュニケーションを取るのか

・どこまでを誰が決めるのか

・どのツールを使うのか

これらをまず“見える化”し、「チームが迷わず進める環境」を整えるのです。

その結果、メンバーはストレスなく動けるようになり、

「あなたがいると進めやすい」

「一緒に仕事したい」

と言われるようになるわけです。

最初に「型」をつくろう

自分勝手な人が口にするワースト1の言葉は、

「とりあえずいつも通りで」

これは他者の前提を無視した危険な姿勢です。

一方で、信頼される人は、“最初に型をつくる人”。

それだけでチームは驚くほどスムーズに動き出します。

あなたがもし「もっと信頼されたい」「チームで力を発揮したい」と思うなら、今日からまず、“型を決める人になる”ことから始めてみてください。

必ず、仕事の風向きが変わることでしょう。