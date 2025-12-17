苦手な人と距離を置けないときは？ 人間関係が楽になる夫の捉え方／全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編
仕事で失敗したとき、人間関係につまづいたとき…ネガティブな気持ちになったときは、誰かに話を聞いてもらいたくなりませんか？
【漫画】『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』を第1回から読む
褒め上手でスーパーポジティブ思考な夫のエピソードが話題の『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』をご紹介します。
髭（夫）×軍曹（妻）の最強夫婦がストレスいっぱいの現代社会をポジティブに渡り歩くためのエッセンスを贈る、自己啓発系コミックエッセイ第3弾！ 今回も、全世界の頑張る人へ向けて、“自己肯定感底上げ”の請負人である髭が、あらゆるネガティブを吹き飛ばしていく…!?
同時連載中のシリーズ第1弾『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「NGと書いてナイスガイと読む」編』とあわせて参考にしてみてはいかがでしょうか。
※本記事は『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』（B.B軍曹/主婦と生活社）から一部抜粋・編集しました
