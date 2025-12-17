7 名門・袁家の二人の明暗を分けたものは──渡邉義浩さんと読む『三国志』【別冊NHK100分de名著】

正史『三国志』を渡邉義浩さんが解説 #7

第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」より

随一の名門袁氏

董卓が呂布に殺害された後も、後漢の献帝は董卓の残存勢力に囚われたまま、いまだ長安の地にありました。そして中国大陸には本格的な群雄割拠の時代が訪れます。この状況下で、当初から有力な存在であったのが袁紹でした。董卓は名士たちと協力関係を築くことに失敗し、政治を運営できませんでした。これに対し袁紹は、自身がまさに名士の代表といえるような存在だったのです。実際に董卓は、袁紹を政権に参画させようとして失敗しています。



袁紹は洛陽の南東にあたる豫州（よしゅう）の汝南（じょなん）郡の出身でした。この地は、隣郡となる豫州の潁川（えいせん）郡と並んで、非常に知識人の多い土地でした。党錮の禁で弾圧された知識人の代表的存在である陳蕃（ちんばん）と李膺（りよう）は、まさにこの汝南郡と潁川郡の出身だったのです。情報の伝達力が現在とは比較にならない当時、この両郡は知識人にとって必要な情報や人脈が集積した先進的な場所であったといえるでしょう。その汝南郡において、比類なき名門といえる存在が袁氏なのです。後漢の朝廷には三公（太尉・司徒・司空）と呼ばれる最高位の官職があるのですが、袁氏はその地位に就いた人物を四代にわたり五人も輩出しています。これは「四世三公」という言葉で称えられました。袁氏の影響力を端的に著した一節が、『三国志』袁紹伝にあります。「袁氏は四代にわたって恩徳を施し、その影響下にあった官吏が、天下にあまねく存在している」。『三国志演義』などでは今ひとつ強みがわかりにくい袁紹ですが、人脈を持つ名門の高級官僚家として、当時いちばんの中心にあったのが袁紹なのです。



なお袁紹は、袁氏の嫡子ではありませんでした。正妻の子どもは袁術（？～一九九）です。この二人は「二袁」と呼ばれましたが、「二袁児を殺せば天下は取れる」との董卓の発言が残っているように、袁紹だけでなく、袁術も非常に有力な存在でありました。群雄割拠の状況も、この二人を中心に展開していきます。

「二袁」の盛衰

董卓の洛陽制圧後、洛陽を飛び出した袁紹は、故郷の豫州ではなく、冀州を中心に行動し、その掌握に成功します。これには理由がありました。董卓の率いる精強な涼州兵は、騎兵が中心です。この騎兵に対して有効なのが弩兵（どへい）でした。弩というクロスボウのような武器を使用して戦うのですが、この弩の扱いに練達した精鋭が冀州にいました。冀州は異民族の侵入経路となりやすく、古くから「冀州強弩（きょうど）」と呼ばれる首都防衛部隊が置かれていたのです。袁紹はその掌握を目指したのでした。



一方の袁術は、董卓の洛陽掌握後、洛陽の南にあたる荊州（けいしゅう）北部の南陽郡（河南省南陽市ほか）に逃亡します。南陽郡は後漢の初代皇帝である光武帝の故郷でもあり、経済的に恵まれた場所でした。折よく南陽郡の太守が殺され、袁術はそのまま南陽郡を掌握します。このとき、南陽郡の太守を殺害したのが、後に呉を建国する孫権の父である孫堅（そんけん）でした。孫堅は、各地で黄巾などの反乱鎮定に活躍した歴戦の強者で、精強な私兵を率いていました。袁紹が冀州に強弩兵を求めたように、袁術も孫堅の軍事力を求めました。低い出身階層を馬鹿にされることがあった孫堅もまた、袁氏の名声と経済力を求め、やがて孫堅は袁術の指揮下に入ります。



一九〇年、洛陽の東方にあたる兗（えん）州の東郡太守である橋瑁（きょうぼう）（？～一九一）が、反董卓連合軍の結成を呼び掛けると、袁紹は盟主の地位に就き、袁術は孫堅に物資を供給して洛陽を占領させます。しかし、董卓が洛陽を撤退し長安に引きこもると、やがて連合軍はその意義を失い、分裂しました。そして董卓という共通の敵が目の前から去った袁紹と袁術は、周囲の群雄たちを巻き込んで乱世の主導権を争い、激しい対立関係となるのです。

黄河の北の冀州を手中にした袁紹は、黄河の南の兗州を曹操に任せ、自身は北の幽（ゆう）州を抑えた公孫瓚（こうそんさん）との抗争に専念する体制を整えました。幽州には「幽州突騎」と呼ばれる騎兵の精鋭がおり、袁紹はその掌握を目指したのです。これは、かつて後漢の初代皇帝である光武帝がとった戦略と同じものでした。



一方、袁術は、公孫瓚と同盟を結んで袁紹を牽制（けんせい）しながら、荊州牧の劉表（りゅうひょう）と対立することになります。後漢は政治の立て直しを試みて、経済的に豊かな荊州や益州、防衛上の要地の幽州などに、皇族の劉氏を派遣していました。州牧とは州全体を統括する長官ですから、荊州北部の南陽郡を掠（かす）め取った状態の袁術と劉表との対立は、自然なことでした。すると袁紹はまた、劉表と結びます。袁紹と袁術は対立しながら、それぞれに背後の勢力と手を結んだのです。袁術は孫堅に軍勢を与えて劉表を攻めさせますが、ここで孫堅は不慮の死を遂げます。孫堅の長男である孫策はまだ十代の若者で、孫堅の精強な軍勢は、一時袁術軍へと吸収されます。



袁術は、徐州の陶謙（とうけん）（一三二～一九四）とも結んで、出身地の豫州や曹操の兗州への侵攻を試みますが、武名高い孫堅を失ったこともあり、軍事的に精彩を欠きました。一九三年にはみずから軍勢を率いて曹操と戦い大敗を喫し、南陽郡は劉表に落とされて、豫州の南の揚（よう）州へ拠点を移すこととなります。その後も袁術は、陶謙から徐州を継いだ劉備、董卓殺害後に軍勢を率いて流浪してきた呂布、勢力を伸長する曹操と争いますが、結局、北への勢力拡大を果たせませんでした。そうした閉塞状況の中で、一九七年、袁術はみずから皇帝を僭称（せんしょう）する暴挙に出るのです。「四世三公」の名声を背景とした自身の地位を顧みない、自殺行為ともいえるものでした。この行動により、袁術は配下の名士たちに激しく反発されます。漢の伝統を無視した袁術は、他の名士をはじめ幅広い層から反発を受け、袁術配下として軍事的に活躍を始めていた孫策からも、絶縁状を突きつけられます。そこからの衰亡は早く、一九九年、零落しきった袁術は、袁紹のもとに救いを求めて北方に向かう途中に病死しました。

これに対して袁紹は、同じく一九九年、公孫瓚との長きにわたる抗争を制します。公孫瓚の精強な騎兵は、長らく袁紹軍を苦しめましたが、一九三年、公孫瓚は幽州牧（ぼく）の劉虞（りゅうぐ）（？～一九三）を殺害して、世の激しい非難を浴びます。劉虞は皇族でかつ官僚としても優秀で、徳の高い人物としても有名でした。この件に限らず、公孫瓚は名士たちをまったく尊重せず、儒教的価値観では低く扱われた商人たちを厚遇しました。しかし、軍事力と経済力だけでは、乱世を生き延びることができなかったのです。



袁術・公孫瓚との対立を制した袁紹は、自身の名声に奢（おご）らず、よく人にへりくだり、他人の意見を尊重する姿勢で知られ、名士たちを中心に多くの人材が集まっていました。ただし、人材が多ければ、異なる見解の中から正しい選択をする決断力がより求められることになります。光武帝の戦略を踏襲して黄河の北側の幽州・冀州・幷州・青州を中心に、広大な版図を形成した袁紹は、いよいよ黄河の南に目を向けることとなります。そこには、かつて袁紹みずから兗州を任せた曹操が立ちはだかっていました。この曹操と袁紹との決戦が、二〇〇年の官渡の戦いです。詳細は第２講で触れることとなりますが、その勝敗を分けたのは、袁紹と曹操の決断力の差でした。

