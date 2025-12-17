見るだけで心臓バクバク…韓国チアガール、大胆すぎる“うさ耳サンタコス”でファン悩殺「反則です」【PHOTO】

韓国チアガールのウ・スハンが、大胆なサンタコスを披露してファンを虜にしている。

【写真】韓国チア、“そこ”に釘付けの大胆サンタコス

ウ・スハンは最近、自身のインスタグラムを更新。

うさぎやクリスマスツリーの絵文字とともに「ミリ（前もって）メリークリスマス」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、うさ耳を付けたサンタ衣装姿で鏡越しに自撮りをするウ・スハンが写っている。首には鈴付きのチョーカーを巻き、ノースリーブ衣装で光り輝くデコルテをあらわにして、満面の笑顔をこちらに見せている。

華奢な肩のラインとギャップのあるグラマー体型を惜しげもなく披露し、多くのファンを魅了させたウ・スハン。彼女の投稿には「は、ハンパない…！」「反則ですよ」「アイドルみたい」「可愛すぎる！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ウ・スハンInstagram）

ウ・スハンは2001年11月9日生まれの24歳。2020年10月よりチアガールとして活動しており、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグの金浦FC、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部の正官庄レッドスパークス、女子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、台湾プロ野球の楽天モンキーズなどでチアを務めている。