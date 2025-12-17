ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÎÏ¡×¡¡DeNA¡¦ËÒ½¨¸ç¤ÏWBC¤ÇºÆ¤Ó¤Î¶¦Æ®¤Ê¤ë¤«¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÎÏ¡×¡¡DeNA¡¦ËÒ½¨¸ç¤ÏWBC¤ÇºÆ¤Ó¤Î¶¦Æ®¤Ê¤ë¤«¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿2026Ç¯3·î¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿ËÒÁª¼ê¡£³«Ëë¤Þ¤Ç100Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿Íè½Õ¤ÎWBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁª¤Ð¤ì¤¿¤é½Ð¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ËÒÁª¼ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤¬WBC½é½Ð¾ì¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤Î»þ¤Î´¶Æ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£ËÒÁª¼ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂçÃ«¤µ¤ó¤¬½Ð¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÎÏ¡É¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿Ìîµå³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢°ì½ï¤Ë(»î¹ç¤Ë)½Ð¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¡¢³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤«¤é¡¢»î¹ç¤«¤é¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤á¤¿¤é¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£