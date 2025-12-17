16日、気象庁などは警報や注意報といった「防災気象情報」を一新し、「5段階の警戒レベル」でわかりやすく伝えることを来年の5月下旬から始めると発表しました。

■とるべき避難行動が直感的にわかるように

こちらは現在の主な防災気象情報です。わかりにくいとされてきた部分がありまして、たとえば「警戒レベル5」は「発生情報」だったり「特別警報」だったりと名前にバラツキがあるほか、大雨の特別警報は「レベル5相当」なんですが、同じ「特別警報」でも高潮は「レベル4相当」でした。

これが、来年の5月下旬からはこうなります。

このように主な情報がすべて「5つの警戒レベル」に整理して当てはめられました。また、カテゴリーも「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つにまとめられています。

たとえば、「レベル5 氾濫特別警報」のように、警戒レベルの数字と警報などの名称がセットで発表されることになります。

――この「レベル」を見ながら、私たちは避難のタイミングを判断するんですね？

この5つの警戒レベルと私たちがとるべき「避難行動」が直感的にわかるようになっているんですが、それが…

下からお伝えしますと、【レベル（1）は「白」】早期注意情報です。災害への心構えを高め、今後の情報に注意する段階です。

【レベル（2）は「黄色」】注意報です。この段階で避難行動を「確認」し、自宅などに「どんな危険があるか」避難場所やルート、避難のタイミングを確認しておきましょう。

【レベル（3）相当は「赤」】警報で「高齢者等避難」です。自治体が出す避難情報に従って高齢の方、小さな子ども、障害のある方など避難に時間がかかる方は安全な場所に避難を始めます。そのほかの方も避難の準備を進めてください。

【レベル（4）相当は「紫」】新たに「危険警報」という名前になります。自治体から「避難指示」が出された場合、その指示に従い危険な場所から全員避難してください。避難指示が出されていなくても、キキクルなどで危険を感じた場合には安全な場所に避難してください。

そして【レベル（5）相当は「黒」】「特別警報」です。自治体から「緊急安全確保」が出された場合には災害がすでに発生していたり、または切迫したりしています。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保する必要があります。自治体などが指定した避難場所までの移動が危険と感じた場合には、頑丈な建物や自宅の2階以上、崖の反対側の部屋など少しでも安全な場所への移動を行ってください。

■家にとどまる方が安全なケースも…

――「大雪」や「暴風」の警報はこの中には入っていませんね？

そうですね。5つの警戒レベルには入りません。大雪や暴風などの場合は、むやみに避難するよりも家にとどまる方が安全なケースも多いため、「避難行動」を呼びかけるための5つのレベルには含まれていないということです。

来年の5月下旬からは、こういった警戒レベルがついた警報などが出たら避難の判断がしやすくなりますが、お住まいの地域や場所によって「危険」の種類は異なります。日頃からハザードマップなどを確認して、自分の家や学校・会社に「どのような危険があるのか」把握しておくことも重要です。

（12月16日放送『news zero』より）