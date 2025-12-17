俳優の芦田愛菜さん（21）が16日、映画 『果てしなきスカーレット』公開御礼舞台挨拶に岡田将生さん（36）、細田守監督と登場。久しぶりの再会に喜びを明かしました。

映画『果てしなきスカーレット』は、父を殺された王女・スカーレットが復讐の旅に出る物語。芦田さんは、主人公・スカーレットを演じ、岡田さんが、共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じています。

芦田さん、岡田さん、細田監督は久しぶりの再会とのことで「アフレコから始まって、そして夏から皆さんと一緒にプロモーションたくさんやらせていただいていたので、会えなくなってちょっとさみしさもありましたし、久しぶりにお会いできてよかったです」と芦田さん。

対して、岡田さんは「そうですね、さみしかったですよ。めちゃくちゃさみしかったよ（笑）」と恥ずかしそうな様子を見せながらも、「そうやって言ってくれると思ってなかったんでちょっとびっくりして。本当にこんなに長い期間プロモーションを、プレスコ（先に音声を録音し、後から映像を作る方法）から考えるとものすごく長い期間、監督もご一緒させていただいて、こういう経験もなかなかないので本当にうれしく思います」と心境を明かしました。

また、今回の作品を通して最も印象に残っていることを聞かれた芦田さんは「ベネチア国際映画祭の雰囲気っていうのは、すごく忘れられない思い出というか。そこで私自身初めてお客様と一緒に映画を見たので、すごく印象に残っていますね」と振り返りました。

そして、芦田さんにとって“映画 『果てしなきスカーレット』とはどんな作品か”という質問に対しては「作品の主題である“生きること”だったりとか、“愛”について私自身すごく深く考えるきっかけをもらいましたし、頭で考えることも大事だけど体当たりでお芝居をすることもすごく大事なんだなっていうのを教えてもらいましたね」と回答しました。