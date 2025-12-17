“マシュマロボディの超新星”はのんまゆ、ビキニ姿でふんわりとしたボディライン披露 『旬撮GIRL Vol.27』登場
アイドルグループ・INUWASIのはのんまゆが、写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』（8日発売／扶桑社）に登場し、その存在感あふれる水着グラビアを披露した。本作は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたシリーズの第27弾で、旬のグラビアアイドル6人のカットを大ボリュームで収録した一冊となる。
【別カット】真紅のビキニ姿でマシュマロボディを披露するはのんまゆ
グラビアでは、挑発的な真紅のビキニ姿を披露し、女性らしいふんわりとしたボディラインが際立つカットが印象的だ。さらに、黒のチューブトップビキニに身を包み、真紅のソファに腰掛けるシーンでは、落ち着いた大人のムードを漂わせつつ、フェミニンな魅力を発揮。窓際で太ももをのぞかせながら小さく座るカットでは、やんちゃさとは対照的なキュートな一面ものぞかせている。
誌面全体は、攻めたセクシーさから愛らしい表情まで、多彩な魅力を確認できる構成。はのんまゆの“マシュマロボディ”と称される柔らかな存在感が、写真ごとに異なる表情を見せ、見る者の視線を引きつける仕上がりとなっている。
はのんまゆは東京都出身。アイドルグループ・INUWASIのメンバーとして活動し、辛いものが好きという一面も持つ。YouTubeチャンネル「はのんまゆーちゅーぶ」では、ステージとは異なる素顔も発信している。
また、本作の表紙を飾るのは、“ハカナ系美少女”として話題のアイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まとい。裏表紙にはフィロソフィーのダンスの奥津マリリが登場。そのほか、菅谷夏子、伊織ふう香、苗加結菜らも参加し、まさに“アイドル祭り”と呼ぶにふさわしい内容となった。
