◇第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)

来年1月1日に行われるニューイヤー駅伝のエントリー選手が16日に発表されました。

前回王者の旭化成は、パリオリンピックや今年の東京世界選手権10000m代表の葛西潤選手ら優勝メンバー7人が全員名を連ねました。さらに今年までは箱根駅伝に出場し、國學院大學で活躍した山本歩夢選手もメンバー入りしています。

前回2位のHondaも前回5区区間賞の青木涼真選手など、走った7人全員がメンバー入り。今年大東文化大で箱根駅伝に出場した西川千青選手や中央学院大学でエースとして活躍した吉田礼志選手も登録されました。

前回3位のトヨタ自動車は、12月に10000mの日本記録を出した鈴木芽吹選手がエントリー。一方、前回3区個人3位でハーフマラソンの日本記録保持者である太田智樹選手がメンバーから外れています。

また前回4位のGMOインターネットグループからは、今年の箱根駅伝で優勝した青山学院大学で4区区間賞に輝いた太田蒼生選手や鶴川正也選手がエントリー。東日本実業団駅伝を制したロジスティードは國學院大學を卒業した平林清澄選手、サンベルクスに入った創価大卒業の吉田響選手など、1月の箱根路をわかせた社会人1年目のランナーたちも登録されています。