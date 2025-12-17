改札で止められ「同じ鉄道だろ！」と暴言！会社の違いがわからない客に駅員も心の中で絶句【作者に聞く】
駅員経験のあるザバックさん(@theback_blog)は、ブログにて駅員・ペン助を主人公にした漫画などを公開している。今回は、ブログに投稿された「100日後にやめる契約駅員さん」の中から、あるクレーム客のエピソードを紹介するとともに、仕事でのクレーム対応などについても聞いた。
■「同じ鉄道だろ！」他社のミスを直せと迫る客
ある日、IC系カードで改札が通れない男性客がやってきた。駅員のペン助が確認すると、地下鉄の入場情報が残ったままになっていることが判明。「出場処理しないと使えないんです」と伝えると、客は「じゃあ処理してくれよ」と要求する。
しかし、地下鉄とは違う会社のため対応できない。「ここでは対応できません。地下鉄の係員に申告してきてください」と丁寧に伝えたが、客は激昂。「何だと!?同じ鉄道だろ!!それくらいここでできるだろうが！」と横柄な態度でクレームをつけてきた。
これに対しペン助は、心の中でつぶやく。「違う会社なんだよ…吉〇家の牛丼の支払いをす△家でできるかよ？理解してくれない人多いんだよな」
■駅員の本音と「1時間半前出勤」の謎ルール
地下鉄など複数の電車を利用する際は、同じIC系カードを使うと出場処理ができておらず、ほかの電車の改札が通れないことがある。その場合は、素直に対象の鉄道会社の係員に対応してもらったほうがよいだろう。
仕事でのクレーム対応についてザバックさんに聞くと、「正直なところ、僕らに怒っても仕方ないんだよなぁと思います。共感していただける駅員さんも多いのではないでしょうか」と語る。
また、鉄道会社特有のルールについては、「安全第一や時間厳守などは当たり前ですが、やはり漫画でも描いた『1時間半前に出勤』です。とある鉄道会社のルールでほかの鉄道ではこうではありませんでしたが、さすがに早すぎだろと思いました(笑)」と驚きのエピソードを明かした。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
