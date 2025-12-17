¡Ö¤¤¤¤Ì´¡¢¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×ËÜ»æµ¼Ô¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ËÜ²»¡¡µð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÃÇÇ°¡¡À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¡ÄÆ®¾¤ÎÂÀ×¡Ò£µ¡Ó
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤Îµ²±¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¡£ÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÆ®¾¡×¡££²£°£°£µÇ¯¡¢¤½¤Î½ÉÅ¨¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î´ÆÆÄÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¶»Ãæ¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¡Ä¡£·ã¾ð¤ÎÃæÆü»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖºÇÂç¤ÎÅ¨ÊÔ¡×¡¢£²£°Ç¯Á°¤Î²Æ¤ò½é¤á¤Æµð¿Í¤Î¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦ÂìÉ¡ÂîÍº»á¡Ê£¸£¶¡Ë¤é¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸¸¤Î´ÆÆÄÊÔ¡×¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¡ÖÀ±ÌîÀç°ì¤Èµð¿Í¡×¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡Ú¸¸¤Î´ÆÆÄÊÔ¡Ò£³¡Ó¡Û¡¡´î¤Ó¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢À±Ìî¤ÏÍÉ¤ì¤¿¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¶ðÂô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ì»þ¤Ï£¶¡Á£·³ä¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤Ï¶ðÂô¤Î¿´¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡ÖÀ±Ìî¡×¤ÎÂç¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£¡ÖÏÃ¤¬Ï³¤ì¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÅö½é¤ÏÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿À±Ìî¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¡ÖÆÉÇä¤Î°Õ¸þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤Ê¶Á¤¤¬º®¤¶¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂìÉ¡¤¬ËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢ºå¿À¤Î¤¢¤ëÍÎÏ´´Éô¤Î¤â¤È¤Ë¡¢µð¿Í¤«¤éÊÌ¥ë¡¼¥È¤ÇÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À±Ìî¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¿ÍÊª¤Ë¡¢´¶¿¨¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ·²¼¤Îµð¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢ºå¿À¤¬À±Ìî»È¡Ê¤Ä¤³¡Ë¤¦¤Æ²ó¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤Þ¤¿²ó¤¹¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤»¡£µð¿Í¤Ïµð¿Í¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤ä¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡¢´´Éô¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÂìÉ¡¤Ï£±¤«·î¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢À±Ìî¤È£µ²ó¡¢¼êÄÍ¤È¤â£²²ó²ñ¤Ã¤¿¡£»þ¤ËÀ±Ìî¤Ïµð¿Í¤Î¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²ÝÂê¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Ê¿¹ÔÀþ¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ÇÅÚÉ¶Ãæ±û¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢µ¡¤ò¸«¤ë¤ËÉÒ¤ÊÀ±Ìî¤Ë¤â½ªÃåÅÀ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ç¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬½ñ¤Î©¤Æ¤é¤ì¡¢µð¿Í¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¡£Í¼´©»æ¤Ê¤É¤Ç¡¢¹²¬Ã£Ï¯¤ä¶âÅÄÀµ°ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊª£Ï£Â¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿ÂÐ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ì¤Ïµð¿Í¤Î¥¬¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¸ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶ðÂô¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ£¹·î£±Æü¡£ÂìÉ¡¤ÎÁ°¤ÇÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄÌäÂê¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¶¼Ç÷¾õ¤Þ¤ÇÍè¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æµð¿Í¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸ÀÌÀ¤·¤¿¤¤¡£¸ò¾Ä¡¢ÀÜ¿¨¤ÏÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¡×¡£¤¢¤ÎÎÞ¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢ÂìÉ¡¤Ï¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ïºå¿À¤Î°ú¤Î±¤á¤Èµð¿Í¤ÎÍ×ÀÁ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¡¢¶ìÄË¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ÇÇº¤ßÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿À¼óÇ¾Éô¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ´¶¤Ë¶á¤¤Àº¿À¾õÂÖ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î£±£°Æü¡¢À±Ìî¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£Ó£Ä¤È¤·¤Æºå¿À¤Ë»Ä¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¡£»ä¤Ê¤ê¤Ë¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡×¡£¶ìÇº¤Ï¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤º¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¸¶Ã¤ÆÁ¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£À±Ìî¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±£³Ç¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤òÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÝ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¤ÎÀ±ÌîÀç°ìµÇ°´Û´ÛÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿±ä¸¶ÉÒÏ¯¤Ï¡¢µð¿Í¹Ô¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿°ì¿Í¤À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿·Âçºå±Ø¤Ç¥É¥¹¤Ç¥º¥É¥ó¤È¤ä¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤è¡×¡£¤½¤ó¤Ê½õ¸À¤â¤·¤¿¡£À±Ìî¤Ï±ä¸¶¤Ë¡¢¤Î¤Á¤Ë¾Ð¤¤ÏÃ¤ËÊ¶¤é¤»¤ÆÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµð¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ì¤Ï°ìÀ¸¿©¤¨¤¿¤ó¤ä¡×
¡¡»ÄÎ±²ñ¸«¤ÎÁ°Ìë¤Ç¤¢¤ë¡£¶ðÂô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£À±Ìî¤À¡£½ÐÄ¥Àè¤ÎÇîÂ¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¡¢Âçºå¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²ñ¸«¤¹¤ë¡£µð¿Í¤ÎÏÃ¤ÏÃÇ¤ë¤ï¡×
¡¡ÅÅÏÃ¸ý¤ÎÀ¼¤¬¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Ì´¡¢¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Û¡¡¡Ö¤¢¤Î¤È¤À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¡£´ÆÆÄÌäÂê¤¬Áû¤¬¤ì¤¿£²£°Ç¯Á°¡¢»ä¤ÏÌîµåµ¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Î¤Á¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤«¤¸¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹¤Û¤É¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡À±Ìî¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Éé¤Î´¶¾ð¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öµð¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼å¤¤µð¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¸ýÊÊ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤Ï¶â»³ÀçµÈ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¸÷¸»¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¸÷¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µð¿Í¤ËÄ©¤ß¡¢²ç¤ò¤à¤¯¤³¤È¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¿À±ÌîÀç°ì¼«¿È¤ò¡¢ºÇ¸å¤ËÎ¢ÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÌîµå¥Ç¥¹¥¯¡¦ÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡¢¡À±Ìî¡¡Àç°ì¡Ê¤Û¤·¤Î¡¦¤»¤ó¤¤¤Á¡Ë£±£¹£´£·Ç¯£±·î£²£²Æü¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÁÒÉß¾¦¤«¤éÌÀÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢£¶£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÃæÆüÆþ¤ê¡££¶Ç¯ÌÜ¤Î£·£´Ç¯¤ËÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ·óÇ¤¤Ç£±£µ¾¡£¹ÇÔ£±£°¥»¡¼¥Ö¤Çµð¿Í¤Î£±£°Ï¢ÇÆ¤òÁË¤ß¡¢ÂôÂ¼¾Þ¼õ¾Þ¡££¸£²Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¡¢£¸£¶Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢ºå¿À¡¢³ÚÅ·¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤Î£³¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¼õ¾Þ£²ÅÙ¡££±£·Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£³ÚÅ·¤ÎµåÃÄÉû²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿£±£¸Ç¯£±·î£´Æü¡¢ç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡£µýÇ¯£·£°¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¡¡¢¨Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î