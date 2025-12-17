◆プロボクシング・トリプル世界戦 ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦の前日計量が１６日、都内のホテルで行われ、出場全選手が１回でパスした。ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也は、世界５階級を制覇したＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネアとの大一番へ「負ければ終わり、勝てば次につながる」と不退転の覚悟を示しつつも「準決勝」と通過点であることを強調した。２団体王座統一戦に臨むＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介、２度目の世界挑戦となるＷＢＯ世界フライ級４位・桑原拓も必勝を誓った。

堤は計量後の２ショット撮影時、ドネアの全身をまじまじと見つめた。「思ったより大きいかな。握手した時もごつい感じだった。あと顔がちっちゃいな。リーチも１０センチぐらい（ドネアが）長いので、面倒くさいことは想定している。あとは明日、リングで確認してですね」。描いていたドネア像を補完し、試合のイメージをつくり上げた。

世界５階級制覇王者と、いよいよ拳を交える。フェースオフで対峙（たいじ）しても「レジェンドのオーラとかは何も考えていない。ただ、対戦相手がそこにいるだけ」と平常心を貫いた。「すごく落ち着いて集中している。いい感じの時のメンタルと似ている」。泰然自若として決戦に臨む。英大手ブックメーカーのウィリアムヒルは、堤の勝利に１・３３倍、ドネア勝利に３・２５倍のオッズを設定。有利予想にも「ドネアを低く見過ぎてるのかな。あまり気にしていない。一発がある相手なので、疲れる１２ラウンドになる。やるべき仕事を淡々とこなしていくだけ」と気を引き締めた。

「負ければ終わり、勝てば次につながる」。日本王者の時から毎試合、不退転の覚悟で挑んできた。「決勝戦がいつ来るか分からないが、ずっとずっと準決勝のような感じ」。昨年１０月、高校時代から目標にしていた当時のＷＢＡ王者・井上拓真（大橋）を判定で下し、世界王座を獲得した。「拓真戦の時は決勝戦だと思っていたが、また準決勝をやり直しているみたい」と話し、ドネア戦も「準決勝でしょ」と苦笑した。

ドネアに勝てば、ＷＢＣ同級王者となった拓真との王座統一戦や、大みそかにＷＢＡ挑戦者決定戦に臨む元世界４階級制覇王者・井岡一翔（志成）らとの対戦も見えてくる。「決勝戦が何になるかは分からないが、勝つしかない」。レジェンドを超え、未来を切り開く。（勝田 成紀）