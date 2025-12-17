元巨人で、１１月にレンジャーズからノンテンダー（年俸調停を行わずに、自由契約）となり、フィリーズと１年１０００万ドル（約１５・５億円）で契約したアドリス・ガルシア外野手が１６日（日本時間１７日）、オンラインによる入団会見を行った。

「フィラデルフィアは素晴らしい街であり、勝てるチームでプレーしたかった。素晴らしいチームの一員として貢献したい」と意気込んだガルシア。「打点を挙げられなくても、打点を阻止することはできる」と、定評ある守備力をアピールした。ドンブロウスキー編成本部長は「右翼として考えている。これでほぼ外野陣はそろった。クロフォードはセンターとレフトを守れるし、マーシュもいる。ケンプ（ユーティリティ）がいて、ロハスが中堅の控えもできるので」と発言。今季、右翼を守ったカステラノスは“構想外”ととれるコメントだった。

守備での不振が目立ったカステラノスは、５年総額１億ドル（約１５５億円）の契約がまだ１年残っているが、トレードの模索も難航。球団は外野守備の強化を図り、新布陣にかじを切った格好だ。

キューバ出身のガルシアは、２０１６年に巨人でプレー。その後、亡命してＭＬＢに移籍。３９本塁打を放った２０２３年には、レンジャーズのワールドシリーズ優勝に貢献。その後２年間は打撃成績が後退しており、レンジャーズから自由契約となっていた。