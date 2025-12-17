米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29）
米2年債　 3.487（-0.015）
米10年債　4.147（-0.025）
米30年債　4.818（-0.029）
期待インフレ率　　2.231（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。米雇用統計がまちまちの内容となったものの、２０２６年の追加利下げの余地を残したことを受けて、米国債利回りは低下している。特に５年債が低下を主導。

　投資家は木曜日の１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を注視しているほか、来週のクリスマス休暇に向けたポジション調整が進む局面にもある。これまではリスク選好が低下し、利回りは低下につながっている。

　２－１０年債の利回り格差は+６７（前営業日：+６７）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美