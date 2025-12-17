俳優の吉沢亮さん（31）が16日、『カンヌ監督週間 in Tokio 2025』内で行われた映画『国宝』のトークイベントに横浜流星さん（29）と李相日監督（51）と共に登場。カンヌ国際映画祭を振り返りました。

李監督はイベントが始まると「横浜くん待ってたよ」とひと言。横浜さんは「お待たせしました」と答え、吉沢さんも「大河お疲れ！」とねぎらい肩を組む様子を見せました。

■「ずっとソワソワ」カンヌでの上映

また、イベントで5月に行われた『カンヌ国際映画祭』の思い出を聞かれた3人。吉沢さんは「カンヌといえば、映画の聖地というぐらい、映画人の誰もが憧れる場所でもありますので非常にうれしかったです。カンヌの現地の皆様に日本の映画を見ていただいて、深く受け止めてくださったことが何より一番うれしかったですね」とコメントし「つまらなくてごめんなさい、すみません…」と、ぼそりとつぶやきました。

横浜さんは「俺もそんな面白いこと…」と語りつつ「役者として憧れの地にこの作品で行けたことがうれしかったです。観客のみなさんと一緒に我々も見るという、なんともいえない空気感。作品に没頭したいのに周りの反応も気になるという、ずっとソワソワしてました。この作品が日本だけでなく、現地の方々に届いたんだなって思うと、すごく胸が熱くなりましたね。また行きたいですね」と振り返りました。