トップ画像は、大宮神社拝殿の手前。左側に祠が列んでいます。左から「子権現宮」、とても小さな「御嶽神社」狐様が彫られた「弓箭（きゅうせん？）稲荷神社」、大きな「金昆（ママ）羅大権現」、右端は、確認できませんでした。

右に社殿が見えます。不明の祠、と右に石碑。

石碑の奥に拝殿にむかって祠が列んでいますが、左の「伊勢参拝記念碑」を除いて、解読できたのは右から2つ目の「摩利支天」だけです。

「摩利支天」が「武（武士）の神様」ということは知っていましたが。

平和台大宮神社、本殿。昭和40年（1965年）に新築された覆屋です。

本殿北側の境内社。

八幡神社の木札。

記載内容は以下です。

「八幡神社

祭神 誉田別命（ほんだわけのみこと）

由来

建立創建は建長年間（西暦1249-56）と思われるが詳らかでない。

この神の父は仲哀天皇 母は神功皇后 御子神は仁徳天皇である。

はじめて大陸の文化を導入して 日本の交流を図られた。大昔より学問文化育児の神として 加村の若宮にお祀りしてあったが明治42年当境内に合祀される。

昭和40年この社殿を再建新築する。」

合祀された明治42年は、1909年。社殿が再建された昭和40年は、1965年です。

さらに奥に鳥居とお社。

朱い社、お稲荷様です。

鳥居の左脇に「明治34年9月 正一位稲荷神社」「明治34年9月9日 稲荷神社」の石碑。

右脇には「疱瘡神」と剥落で分からない石塔、石塔側面に明治34年の日付が読み取れました。

境内社、最大の「大杉神社」。

木札があります。

記載は以下です。

「大杉神社

祭神 大物主命おおものぬしのみこと（大国主命）

由来

建立創建は江戸時代の中ころ（1730年頃）と推定される

当時下総地方にも各地区に開運と疫病消除の神として夏季の27日に各戸を廻る神幸祭が盛大に行われた

当神社もそのころ氏子により この境内地に祀られたことと思われる

昭和54年に神輿と覆屋の再建をおこない今日におよぶ」

昭和54年は、1979年。ほぼ半世紀前です。

社殿の北側から裏に出ることができます。

（写真・文/住田至朗）

