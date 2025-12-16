テッタとザイカが合同ポップアップ　デニムやニットの一点物など販売

デザイナー 高橋哲大が手がける「テッタ（tetta）」と、ニットブランド「ザイカ（zayca）」が、合同ポップアップを12月20日と21日に東京・渋谷のギャラリーZABで開催する。

【画像をもっと見る】

テッタはデニムを使用した一点物を中心に展開するブランド。「レースじゃないレース」をテーマに、刺繍レースを転写した「トレースデニム」をはじめとするカジュアルアイテムを手作業で制作している。

ザイカは、価値の模索をテーマに、実験的なアプローチで一点物のニットアイテムを製作するブランド。アーティストの衣装制作も手掛けている。

ポップアップでは、テッタからデニムパンツ（2万8000〜3万5000円）、ザイカからトップス（1万6500円〜）、ミニバッグ（6600円〜）、キャップ（9900円〜）をラインナップ。ポップアップ限定のコラボレーションアイテムも販売する。

■ポップアップ詳細

日程：2025年12月20日（土）〜21日（日）

会場：ギャラリーZAB

所在地：渋谷区桜ヶ丘町29−35渋谷Dマンション 5F 502

時間：20日（土）13:00〜19:00

21日（日）11:00〜19:00

