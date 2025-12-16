ギャップ、美容分野への進出を拡大　傘下の「オールドネイビー」で新ライン発売

「ギャップ（GAP）」や、オールドネイビー（OLD NAVY）」、「バナナ・リパブリック（BANANA REPUBLIC）」などを手掛けるギャップが、美容分野への進出拡大を発表した。

英市場調査会社 ユーロモニターによると、美容・パーソナルケア市場は米国内で急成長しており、2025年には15兆円を超えることが予想されているという。

ギャップは、こうした背景を踏まえ「ビューティ分野には明確かつ有意義な機会がある」とし、段階的な進出拡大を計画。今年11月には傘下のオールドネイビーで、ヘア＆ボディミスト、ボディローション、ボディウォッシュの3カテゴリーで構成される新ビューティコレクション「Old Navy Beauty Co.」を発表。現在、全米150店舗で発売している。同社によると、2026年には、オールドネイビーの美容事業の推進に向けた準備を進めると同時に、その他ブランドにおいてもを同様に強化していく予定だという。

このほか12月には、同社を代表するブランド ギャップ（GAP）が、LAを拠点とする美容インフルエンサーによるビューティブランド「サマー フライデーズ（Summer Fridays）」との協業を発表。アパレルコレクション全20型を発売している。