本日12月17日（水）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 師走の壁を越えろ！2時間SP」では、「リポートの壁を越えろ！おもしろ中継」「アドリブ大河」「壁芸人グランプリ2025」をお届け！

■「リポートの壁を越えろ！おもしろ中継」

日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」とコラボし、今年話題となった全国の名スポットから中継を実施。リポーターの芸人たちが各地の魅力をおもしろリポートしスタジオの有吉らを笑わせる。

チョコレートプラネット・松尾が中継する、今年沖縄にオープンした話題の施設・ジャングリア沖縄には、有吉や佐藤も興味津々。しかし、長田扮する“案内人”のこだわりにスタジオ中が困惑してしまう。

さらば青春の光は、初冠雪が観測されたばかりの富士山へ。目を見張るその絶景にスタジオの出演者たちも大喜び。外国人観光客も多く訪れており富士山の感想を聞いてみるも、予想外の事態に。さらに、有吉のムチャブリでまさかの奇跡が！

パンサー・尾形は、仙台育英高校男子サッカー部出身という経歴を活かして、スポーツ強豪校・拓殖大学紅陵高等学校の相撲部を訪問。優秀な成績を収めている部員たちを相手に、熱血リポーターとして張り切って取り組みに挑戦するも…。

森三中・黒沢扮するリポーター“小町ちゃん”は、江戸時代の町娘風の格好で登場。話題の店がズラリと並ぶ神奈川・鎌倉の小町通りで、話題のグルメを次々紹介すると宣言。しかし、小町ちゃんのおっちょこちょいのせいでハプニングが続出!?

マヂカルラブリーは、世界屈指の透明度を誇る高知・仁淀川から、この季節にピッタリの変わった体験アトラクションを紹介。さらに、高知とっておきのグルメを出来立てで食べてもらうため、スタジオの芸人ゲストにあるお願いを。中継先とスタジオに起こる衝撃コラボをぜひお見逃しなく！

■「アドリブ大河」

来年1月、まさかの映画化「アドリブ大河」！今回は「敵の大将」をオーディションで決定する。

衝撃のシーンを支える重要な宿敵にふさわしい役どころに有吉監督から厳しい指導が!? 敵の大将に選ばれるのはいったい誰？そして映画は完成するのか!?

ほか、壁芸人たちの爆笑激闘シーンをお届けする「壁芸人グランプリ2025」も！

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：黒沢かずこ（森三中）／太田博久（ジャングルポケット）、小宮浩信（三四郎）、シソンヌ、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／イワクラ（蛙亭）、インポッシブル、ガクテンソク、さらば青春の光、新山（さや香）、長谷川雅紀（錦鯉）、マヂカルラブリー、みちお（トム・ブラウン）、U字工事／とにかく明るい安村 ほか