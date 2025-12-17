きょう12月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜 2時間SP」は、厄年でツイてなかった女が大集合！浅田舞、飯窪春菜、大久保佳代子、かなで（3時のヒロイン）、川島海荷、草刈民代、登坂絵莉、ファーストサマーウイカ、福田麻貴（3時のヒロイン）、ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏が、厄年のイライラやモヤモヤを笑い飛ばして年末大精算！ハッピーオーラ全開のSPゲスト・松田元太（Travis Japan）の開運法で遅ればせながら厄払い!?

◆草刈民代、川島海荷、浅田舞 “厄年に体調を崩した女”たち

SPゲストの松田は一昨年が本厄。「特に何もなく、僕はずっとハッピー。そもそも厄年がなんなのか分かってないです」とあっけらかんと話すものの、実は海外ツアーで災難が。「毎年ワールドツアーに行かせていただくんですけど、まず飛行機が定時に飛ばない。トランジットする場所も違ったり、荷物が変わっちゃったり。荷物検査する場所で時計とか全部外したら、そういうものだけ盗まれて…。でもその人が幸せだったらそれでいいっす」。相次ぐトラブルも笑い飛ばす松田が、独特すぎる開運法でみんなに幸せをお裾分け!? “心に翼が生える”おまじないとは…？

草刈は本厄の今年、体調不良に悩まされたという。「ほとんど体調を壊すことはないんですけど、去年の暮れにインフルエンザにかかっちゃって、42.6度の熱が出ちゃったんです。半日ぐらいで熱は下がったんですけど、その後に目がすごく重たかったり、後遺症で半年くらい体調がよくなかった」。さらに厄年の影響か、CM撮影中にまさかの出来事に遭遇。一歩間違えれば命の危機に!? 恐怖の撮影現場にスタジオ騒然！

川島は前厄だった今年、ショッキングな出来事が。「2か月前にプロテインを飲んだら、急にアナフィラキシーショックを起こして。目がかゆくなって、くしゃみも10秒に1回。顔がボコボコに腫れ上がっちゃって、救急車で運ばれて。いつも飲んでる大好きなプロテインだったのでショックでした」。さらに友人と行ったオーストラリア旅行では盗難被害に。「20秒の間に荷物を全部盗まれた」。その驚きの手口とは？

浅田も本厄だった昨年にアナフィラキシーショックを経験。「夕飯に食べたサバでアナフィラキシーショックを起こしちゃって。全身じんましんで、深夜に救急病院に行ってそのまま3日間入院。退院したら1週間後にインフルエンザにかかっちゃって」と災難続きだったと明かす。また、2度目の厄年の時期に、プライベートでパチスロに興じる姿を週刊誌に撮られてしまった浅田。「それ以来、行きづらくなってしまった」というが、ある日が近づくと胸がザワつくようで…。

◆登坂絵莉、飯窪春菜 “厄年に仕事運がなかった女”たち

女子レスリング金メダリストの登坂は、元アスリートのため体を使う仕事の依頼が多い中、本厄だった今年は「軒並み活躍できなかった。女性版SASUKEのKUNOICHIに出させてもらって、開始5秒ぐらいで落下して終わりました」。プライベートでも「コインパーキングに入った瞬間に『満』になることがめっちゃ多い」と運が悪いことを嘆くが、そのツキのなさが金メダルにつながった？メダル獲得に至った信じられない巡り合わせとは…？

元モーニング娘。の飯窪は今年前厄。「コロナになった後遺症で鼻があまり利かなくなっちゃって。もともと超良かったんです。苦手な人の臭いも覚えてるから、近くにいると察知して逃げられたんです。今はもう人並みだからバッタリ鉢合わせちゃう」と独特の悩みを明かす。また、モーニング娘。時代にメンバーカラーが茶色だったことで思わぬ事態が生じたようで…!?

3時のヒロインは3人そろって厄年。福田は去年の本厄に初めて一人海外旅行をして散々な目に遭った上に、後厄の今年も元日にネギを切っていたらとんでもない事態に！引っ越し運のないゆめっちは自宅で恐怖体験＆逆ナンパで詐欺の被害に？かなでは捻挫で病院に行ったはずが、心に傷を負う羽目に…！

さらに、女たちが出会ったクセの強いタクシー運転手の話が続々。いちいち宣言する運転手や道に迷う運転手のエピソードに、一同大爆笑！