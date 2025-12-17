きょう12月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜 2時間SP」は、“結婚を夢見る女”が大集合！SPゲストにウエンツ瑛士を迎え、稲田美紀（紅しょうが）、大久保佳代子、皆藤愛子、クリスタル・ケイ、須田亜香里、高橋成美、新山千春、ファーストサマーウイカ、若槻千夏が、カリスマ婚活コーディネーター・荒木直美氏から婚活のイロハを学ぶ。令和の最新婚活事情も大公開！

◆「痛々しい」「焦りが透けて見える」令和の婚“喝”に吠える夜！

クリスタル・ケイは、年齢を重ねて結婚願望が芽生えてきたという。「一人旅をするんですけど、“これおいしいな”とか“景色めっちゃキレイだよね”って言える人がいない。そろそろ一緒に共有する相手がほしいかも」。理想の相手は、なんと一緒に“オナラバトル”ができる人!? 人気シンガーのおちゃめな一面にスタジオ大爆笑！

皆藤は「レギュラー番組の収録をしていると、周りは全員結婚してるから、『帰ったらみんな家族がいて、“今日こんなだったよ”って話ができるんだな』って思って、いいなって」。家族に憧れる一方で「周りから旦那さんの愚痴を聞いたり、ドラマでもドロドロしたの多いじゃないですか。だんだん心配事が増えてしまって…」と婚活には及び腰。そんな皆藤に、これまで3000組以上のカップルを誕生させた“婚活界のエナジードリンク”こと荒木氏は「この中で結婚に一番向いてる」と太鼓判。そのワケとは？

須田は、アイドルを卒業してから結婚願望が増幅。「卒業して3年もたつのに、浮いた話が1個もない。ファンの人が、まだ誰のモノにもなってない私を見てうれしそうなんですよ。“まだ俺のモノ”みたいに思ってくれてるのがムカつくので結婚したい。あと1年でダメだったら結婚は諦めようというぐらいの覚悟で生きてます」と宣言。荒木氏から「典型的なこじらせ型」「焦りが透けて見える」とダメ出しを食らうも、理想の相手は「年収2000万ある人」と豪語。相手の年収を探るために、須田がしていることとは？

SPゲスト・ウエンツも結婚願望はあるのになかなか成就しない。「お付き合いした方で結婚を望む女性がホントにいなかった。その考えを変える方法が僕は分からなかったです」と結婚できないワケを話すものの、大久保から「その方たちは今現在は結婚してるんですか？」と聞かれて顔色が一変。「…うん、してます」と答えると、上田が「じゃあおまえと結婚したくなかったんだ」。核心を突かれたウエンツは「先生に言われる分にはいいけど、他の人に言われたくない！」と大焦り！さらに、ウエンツのデートを大久保が「クソつまんない」と斬り捨て、ウエンツVS大久保の争いが勃発しスタジオは大盛り上がり！

◆令和に現れた要注意生物“ルーペ男子”とは？最新婚活事情

稲田は婚活に積極的。「マッチングアプリもやりましたし、結婚相談所も2年くらい入ってました。リモート合コンもやったことありますし、相席屋とか相席ラウンジとか、コリドー街を歩くとか」。相手が見つかった暁には「婚姻届の上に指輪3つ並べたい。影作って写真撮ってストーリーズあげるみたいなん、やってみたい」という稲田を、荒木氏は「痛々しい」と笑顔でバッサリ!? さらに、男性にグイグイ向かっていく稲田の行動に、荒木氏がストップをかける。稲田に送られたアドバイスとは？

フィギュアスケート元日本代表の高橋は「焦ってないけど絶対諦めない」と結婚に前向きだが、婚活経験はゼロ。恋愛したことがない高橋は「恋愛経験のない人が、いきなり婚活の場に行くのがすごくハードルが高くて。ローカル試合もしてないのに、急に国際試合に出るみたいな」。すると荒木氏が「交際経験と婚活は全く関係ない。なぜなら…」と目からウロコのアドバイス。自信を持った高橋は「交際経験ゼロの高橋成美です！」と笑顔に。

一方、既婚組は結婚の良さを熱弁。新山はマッチングアプリで出会った14歳下の男性と再婚。「アプリはAIが自分の趣味や好きなものを照らし合わせて、“この人どうですか？”って候補を挙げてくれる。合コンだと“初めまして”から入ってゼロから始まるけど、アプリは早いです」と体験談を語る。ウイカと若槻も「結婚してよかった」と、結婚を決めた驚きの理由を明かす。

さらに、婚活アドバイザー・荒木氏が「令和の婚活事情」を紹介。令和の婚活は大規模イベントが流行中!? ダマされてはいけない、令和に現れた要注意生物“ルーペ男子”とは…!?