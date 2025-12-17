最大4時間待ちとなりました。来月、中国に返還される上野動物園の双子パンダ目当てに長蛇の列ができました。

■お昼寝タイムや大あくびも

東京・上野動物園。双子パンダの返還が来月下旬と発表されてから初の開園日を迎えました。姿を現したのは、双子パンダのメス「レイレイ」。カメラの前をゆっくり歩いてファンサービスもつかの間…

職員「時間となります」

夢中でササを食べている時も…

職員「時間となりましたので移動となります」

時間切れですぐ移動。園は16日から、多くの人に見てもらうため、2頭ともに観覧時間を1分程度に変更しました。この状況をよそにオスの「シャオシャオ」はお昼寝タイム。起きると大あくび。この姿を目当てに最後尾が見えないほどの大行列。最大4時間待ちとなりました。

急きょ仙台からかけつけた家族。子どもはぬいぐるみのパンダしか見たことがなかったそうです。

仙台から 初パンダ観覧「かわいかった」「（来園を）きのうの夜決めて。さみしさも。もう見られないんだと」

午後になると“異変”が…

警備員「きょうはパンダの列を（午後）1時で締め切ります。そのため見られない可能性がございます」

園は午後1時にパンダを見るための列を締め切りました。

関西から パンダ観覧を断念「私たち(午後)1時4分に着いたので。トイレ行っちゃったんですよ。（締め切り）1時と知らなかったので。ショック。今年一番のショックかも」

■約14年…ほぼ毎日パンダを撮影

「news zero」が出会ったのは高氏さん。

高氏貴博さん「だいたい午前中、動物園でパンダを見て、その後、仕事に行きます」

およそ14年にわたり、ほぼ毎日、上野動物園のパンダを撮影してきました。

約14年“毎日”パンダ撮影 高氏貴博さん「いつもと変わらない2頭だったが、いつもにも増していとおしい存在に見えました。（返還が）いざ現実になってしまうと、とてもさみしい気持ちが募ってきた」「（Q：観覧「1分程度」の体感どれくらい？）本当に短い時間ですよね。あれよあれよという間にもう終わってしまうので、本当に瞬間です」

高氏さんは16日だけで4000枚ほど撮影。通算で1000万枚にのぼるといい…

約14年“毎日”パンダ撮影 高氏貴博さん「毎日見ててもやっぱり日によって見せる表情もしぐさも全然違う」「（Q：パンダに向かって話しかける？）ストレスになっちゃうので、心の中で語りかけるようにしてます。『きょうも楽しそうだね』とか『おいしそうだね』とか気持ちを伝えてる」

23日から事前申込制となり、パンダの観覧がさらに制限されますが…

約14年“毎日”パンダ撮影 高氏貴博さん「（予約が）取れない日でも同じ空気を吸えれば幸せなので、なるべく近くには行きたい。（来月下旬以降の）パンダ不在の間はレッサーパンダを撮っていこうかなと。パンダつながりで」

■国連・安保理では“非難の応酬”

多くの人に惜しまれ、別れの時が近づく双子のパンダ。日本で見られるのは1か月あまりです。その“パンダ外交”の相手、中国との関係で緊張状態が続く日本。15日、中国側は、安全保障理事会の会合で台湾有事をめぐる高市首相の発言について、改めて撤回を求めました。

中国・傅国連大使「アジアや世界の平和に深刻なリスクをもたらす。日本が台湾問題に軍事介入する可能性を示唆し発言を行ったことは言語道断だ」

これに対し、日本の山崎国連大使は「根拠のない発言で遺憾だ」などと反論すると、中国側がさらに批判。日本側が再び反論するなど“非難の応酬”となりました。

木原官房長官は…

木原官房長官「日本政府の立場や正しい事実関係について、各国の理解を得ることは極めて重要」

「日本の立場や考えを適時適切に説明・発信、冷静かつ毅然と対応する」としています。