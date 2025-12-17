菊地凛子×錦戸亮×竹原ピストル×塩野瑛久、「躍動感」「緻密」生方脚本の衝撃 別日リハで会話劇の精度向上
●「精巧なパズルのような美しさ」
フジテレビの動画配信サービス・FODで12月24日0時から全4話一挙先行配信されるドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』(地上波フジテレビ系：1月11日スタート、毎週日曜23:15〜)。『silent』などの脚本家・生方美久氏の新作は、様々な「嘘」にまつわる人間模様を描いた、クリスマスの夜を舞台にした男女の物語だ。
出演する菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久が取材に応じ、緻密な脚本への驚きや「嘘」の捉え方、さらにはクリスマスの思い出まで語ってくれた――。
(左から)竹原ピストル、菊地凛子、錦戸亮、塩野瑛久 (C)フジテレビ
○「誰が断って僕に話が来たんやろ?」にP全力否定
今回のオファーに、「誰が断って僕に話が来たんやろ?って思いました(笑)」と言う錦戸に、「私もそれは思いました(笑)」と同調する菊地。金城綾香プロデューサーが「なんてこと言うんですか(笑)! ファーストオファーに決まってるじゃないですか!」と主張するも、錦戸は「それも嘘かもしれないので(笑)」と受け流しながら、「でも台本を読んで“面白そうだな”と思ったから出たいと思いました。そこに嘘はないです」と率直な思いを述べる。
錦戸の台本の面白さの基準は、台本を読んで「フフッ」と笑えるかどうか。「今回はそれが多々あったので、生方さんはこういうものを書かれる方なんだと思いました」と印象を語った。
本作は、錦戸が「すごいな」と驚くように、同じ場所・同じ夜を4話で見せ切るという大胆な構造。菊地は「みんなのテンポ感がすごくて、セリフに躍動感があるんです。見ている側の“場所”は変わらなくても、会話の流れに動きがあるから、シチュエーションが変わらないことによって、セリフに集中できて、面白さがひも解いていける気がします」と解説する。そのため、「新人のように、セリフを一言一句言わせていただきました」と、生方脚本に全幅の信頼を寄せて臨んだ。
竹原は 「無数の細かい細かいピースが…緻密な、精巧なパズルのような美しさを覚えました。読んでいてとても心地よく、気持ちよかったです」、塩野も「誰がずっと嘘をついているのか、本当をどこまで混ぜるのか、つじつまや整合性を取るのは難しいだろうなと思ったのですが、それが会話として全部成り立っていて、さすがだなと思いました」といい、キャスト陣が一様に物語の構造への衝撃を語った。
○箸の先端を削っていた菊地凛子
会話劇の精度を高めるため、撮影に入る前にリハーサル日が設けられた。菊地は「ドラマって、一人で宿題をやって発表会に出て、それが世に放たれるという感覚なんですけど、今回は“みんなで一緒に宿題をやった”感じがあったんです。4人の距離もグッとぐっと近づいた感じもあったので、すごくいい時間でしたね」と振り返る。
塩野はその雰囲気について、「話し合って作るというより、その場その場で作っていった感じです。それぞれのリアクションや空気感に反応していくことができました」と明かした。
現場でムードメーカーだったというのは、菊地。塩野は「菊地さんがトマトを箸で刺すシーンがあるんですが、うまくいかないので、箸の先端を削っていました(笑)」とまさかの解決策を目撃し、「菊地さんのおかげで場が和んだ部分は大きいです。大変なところもありましたが、すごく幸せな現場でした」と感謝した。
●嘘つかない日は1日もない
今作のテーマである“嘘”について、4人はどのように捉えているのか。菊地は「本当に嘘をついてない人って世の中にいないじゃないですか。嘘って一色じゃなくて実は色がいっぱいあって、“どれを嘘と思うか”という価値観の話にもなる」といい、「それが、4話でものすごく散りばめられているんです」 と予告する。
錦戸も「僕、嘘つかない日ってたぶん1日もないし、毎日ちっちゃい嘘をついてると思うんです。だからセリフを聞きながら、ヒヤヒヤしたり、たまにグサグサ刺さったりしました」と感じたという。
ミュージシャンである竹原は、ライブでのMCにおいて、「“素材”のまま話すことはあまりありません。大概、“盛り”ます(笑)。お客さんにクスクス笑いをいただいて、胸に喜びが生じたなら“盛る”の範疇。罪悪感が生じたならば“嘘”だと判断しています」とのこと。
塩野は、優しい嘘に一定の理解を示しつつ、「昨今は何が真実で何が嘘か分からないニュースも多いですよね。だから、嘘か本当か分からないことには触れないのが一番だなと思います」と、安易に多用することのリスクにも意識を置いていた。
○初めて「クリスマスらしいこと」をした錦戸亮
クリスマスの夜を舞台にした本作。そこで、自身のクリスマスの思い出を聞いていくと、菊地は「親になって、クリスマスが全然違うものになりました。昔は“もう年末だあ”、“1年早すぎない?”という感覚になるシーズンでしたが、子どもが生まれてからは、きちんと迎えてあげたいと思うようになったんです。でも、ハロウィンが終わったらすぐクリスマスなので、もうイベントが続いちゃって(笑)、結果パーティー色が強くなりましたね」と位置付けに変化が。
錦戸は「去年、アグリーセーターを着て、出掛けたりしました。初めてクリスマスらしいことをしたんですけど、楽しかったですね」と、未知の体験を満喫した様子だ。
塩野は幼少期のエピソードを披露。「いつもサンタさんに欲しいものを紙に書いてベランダに貼って待っていたんですが、ある年、欲しいものを頭の中で考えて、それを書かずに待って寝たんです。次の日起きたらそれが届いていたので、“サンタさん、頭の中も覗けるんだ! すごいぞ!”と思って、次の年も同じことをしたら、全く頼んでない『人生ゲーム』が来たんですよ。しかも辛口テイストのものが(笑)」。
そして竹原は「“クリスマスなんてロマンチックな日取りに竹原ピストルのライブなんて誰も観たくねーって! やめようって!”と毎年スタッフに言うのですが、なんだかんだで毎年スケジュールを入れられます(笑)。私の思いとは裏腹に毎年たくさんのお客さんがライブを見に来てくださって、“ほんとにごめんよ…”と思いながら、汗水撒き散らして絶叫するのが、私のクリスマスです(笑)」と、恒例行事になっているそうだ。
(C)フジテレビ
菊地凛子 ST/小嶋智子、HM/中村了
錦戸亮 ST/本多徳生、HM/TAKAI
竹原ピストル ST/上野健太郎
塩野瑛久 HM/ 草替拓夢、ST/ 守田圭祐
【菊地凛子】
ブラウス、シャツ、ニット巻きスカート、中に履いたパンツ（全てリヴノブヒコ）
ピアス（ガブリエラ キス）、リング(カーラ・カルーソ／共にソウス)
フジテレビの動画配信サービス・FODで12月24日0時から全4話一挙先行配信されるドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』(地上波フジテレビ系：1月11日スタート、毎週日曜23:15〜)。『silent』などの脚本家・生方美久氏の新作は、様々な「嘘」にまつわる人間模様を描いた、クリスマスの夜を舞台にした男女の物語だ。
出演する菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久が取材に応じ、緻密な脚本への驚きや「嘘」の捉え方、さらにはクリスマスの思い出まで語ってくれた――。
○「誰が断って僕に話が来たんやろ?」にP全力否定
今回のオファーに、「誰が断って僕に話が来たんやろ?って思いました(笑)」と言う錦戸に、「私もそれは思いました(笑)」と同調する菊地。金城綾香プロデューサーが「なんてこと言うんですか(笑)! ファーストオファーに決まってるじゃないですか!」と主張するも、錦戸は「それも嘘かもしれないので(笑)」と受け流しながら、「でも台本を読んで“面白そうだな”と思ったから出たいと思いました。そこに嘘はないです」と率直な思いを述べる。
錦戸の台本の面白さの基準は、台本を読んで「フフッ」と笑えるかどうか。「今回はそれが多々あったので、生方さんはこういうものを書かれる方なんだと思いました」と印象を語った。
本作は、錦戸が「すごいな」と驚くように、同じ場所・同じ夜を4話で見せ切るという大胆な構造。菊地は「みんなのテンポ感がすごくて、セリフに躍動感があるんです。見ている側の“場所”は変わらなくても、会話の流れに動きがあるから、シチュエーションが変わらないことによって、セリフに集中できて、面白さがひも解いていける気がします」と解説する。そのため、「新人のように、セリフを一言一句言わせていただきました」と、生方脚本に全幅の信頼を寄せて臨んだ。
竹原は 「無数の細かい細かいピースが…緻密な、精巧なパズルのような美しさを覚えました。読んでいてとても心地よく、気持ちよかったです」、塩野も「誰がずっと嘘をついているのか、本当をどこまで混ぜるのか、つじつまや整合性を取るのは難しいだろうなと思ったのですが、それが会話として全部成り立っていて、さすがだなと思いました」といい、キャスト陣が一様に物語の構造への衝撃を語った。
○箸の先端を削っていた菊地凛子
会話劇の精度を高めるため、撮影に入る前にリハーサル日が設けられた。菊地は「ドラマって、一人で宿題をやって発表会に出て、それが世に放たれるという感覚なんですけど、今回は“みんなで一緒に宿題をやった”感じがあったんです。4人の距離もグッとぐっと近づいた感じもあったので、すごくいい時間でしたね」と振り返る。
塩野はその雰囲気について、「話し合って作るというより、その場その場で作っていった感じです。それぞれのリアクションや空気感に反応していくことができました」と明かした。
現場でムードメーカーだったというのは、菊地。塩野は「菊地さんがトマトを箸で刺すシーンがあるんですが、うまくいかないので、箸の先端を削っていました(笑)」とまさかの解決策を目撃し、「菊地さんのおかげで場が和んだ部分は大きいです。大変なところもありましたが、すごく幸せな現場でした」と感謝した。
●嘘つかない日は1日もない
今作のテーマである“嘘”について、4人はどのように捉えているのか。菊地は「本当に嘘をついてない人って世の中にいないじゃないですか。嘘って一色じゃなくて実は色がいっぱいあって、“どれを嘘と思うか”という価値観の話にもなる」といい、「それが、4話でものすごく散りばめられているんです」 と予告する。
錦戸も「僕、嘘つかない日ってたぶん1日もないし、毎日ちっちゃい嘘をついてると思うんです。だからセリフを聞きながら、ヒヤヒヤしたり、たまにグサグサ刺さったりしました」と感じたという。
ミュージシャンである竹原は、ライブでのMCにおいて、「“素材”のまま話すことはあまりありません。大概、“盛り”ます(笑)。お客さんにクスクス笑いをいただいて、胸に喜びが生じたなら“盛る”の範疇。罪悪感が生じたならば“嘘”だと判断しています」とのこと。
塩野は、優しい嘘に一定の理解を示しつつ、「昨今は何が真実で何が嘘か分からないニュースも多いですよね。だから、嘘か本当か分からないことには触れないのが一番だなと思います」と、安易に多用することのリスクにも意識を置いていた。
○初めて「クリスマスらしいこと」をした錦戸亮
クリスマスの夜を舞台にした本作。そこで、自身のクリスマスの思い出を聞いていくと、菊地は「親になって、クリスマスが全然違うものになりました。昔は“もう年末だあ”、“1年早すぎない?”という感覚になるシーズンでしたが、子どもが生まれてからは、きちんと迎えてあげたいと思うようになったんです。でも、ハロウィンが終わったらすぐクリスマスなので、もうイベントが続いちゃって(笑)、結果パーティー色が強くなりましたね」と位置付けに変化が。
錦戸は「去年、アグリーセーターを着て、出掛けたりしました。初めてクリスマスらしいことをしたんですけど、楽しかったですね」と、未知の体験を満喫した様子だ。
塩野は幼少期のエピソードを披露。「いつもサンタさんに欲しいものを紙に書いてベランダに貼って待っていたんですが、ある年、欲しいものを頭の中で考えて、それを書かずに待って寝たんです。次の日起きたらそれが届いていたので、“サンタさん、頭の中も覗けるんだ! すごいぞ!”と思って、次の年も同じことをしたら、全く頼んでない『人生ゲーム』が来たんですよ。しかも辛口テイストのものが(笑)」。
そして竹原は「“クリスマスなんてロマンチックな日取りに竹原ピストルのライブなんて誰も観たくねーって! やめようって!”と毎年スタッフに言うのですが、なんだかんだで毎年スケジュールを入れられます(笑)。私の思いとは裏腹に毎年たくさんのお客さんがライブを見に来てくださって、“ほんとにごめんよ…”と思いながら、汗水撒き散らして絶叫するのが、私のクリスマスです(笑)」と、恒例行事になっているそうだ。
(C)フジテレビ
菊地凛子 ST/小嶋智子、HM/中村了
錦戸亮 ST/本多徳生、HM/TAKAI
竹原ピストル ST/上野健太郎
塩野瑛久 HM/ 草替拓夢、ST/ 守田圭祐
【菊地凛子】
ブラウス、シャツ、ニット巻きスカート、中に履いたパンツ（全てリヴノブヒコ）
ピアス（ガブリエラ キス）、リング(カーラ・カルーソ／共にソウス)