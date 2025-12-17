山下智久主演映画『正直不動産』公開日は来年5.15に！ 市原隼人、ディーン・フジオカ、見上愛らドラマキャスト出演も
山下智久が主演する映画『正直不動産』の公開日が2026年5月15日と決まった。併せて、市原隼人、ディーン・フジオカらドラマ版レギュラーキャスト10名の出演も発表され、ティザービジュアルと特報映像が解禁となった。
【動画】アメリカロケも敢行でスケールアップ！ 映画『正直不動産』特報
本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
既に出演が発表されている山下智久、福原遥に加え、おなじみのレギュラーメンバー10名の出演が新たに発表された。山下演じる永瀬財地のかつてのライバルで不動産ブローカーの桐山貴久を市原隼人、永瀬と福原演じる月下咲良が所属する登坂不動産のライバル会社・ミネルヴァ不動産の立川店店長でカリスマ営業マン・神木涼真をディーン・フジオカ、タメ口営業スタイルで成績を伸ばす新入社員の雪野遥香を見上愛、神木から営業成績ナンバーワン奪取を目指す副店長・花澤涼子を倉科カナ、そして登坂に強い恨みを持つ社長・鵤聖人を高橋克典が演じる。
さらに、永瀬の恋人で今はニューヨーク勤務の銀行員・榎本美波に泉里香、榎本の先輩・愛原麻耶に松本若菜、“不動産の女帝”と名高い大地主・マダムに大地真央、そして永瀬が勤める登坂不動産の営業部長・大河真澄に長谷川忍、社員を厳しくも暖かく見守る社長・登坂寿郎に草刈正雄ら、ドラマシリーズのキャストが再集結となった。
映像初解禁となる特報映像には、壮大な砂漠でスーツ姿の永瀬がなぜか巨大竜巻と対峙（たいじ）し叫ぶ姿が。「お姉ちゃんたちとパーリーピーポーしてたのに！」と正直すぎる思いをぶちまける永瀬が美波からビンタを食らうこの場所はテキサス。うそをつこうとすると風が吹き、本当のことしか言えなくなってしまう永瀬だが、映画版では風もスケールアップして荒野で立ち上る竜巻に？ 海外投資詐欺をめぐるトラブル解決のため米国に向かった永瀬は果たしてどうなってしまうのか…。
さらに、特報映像にはおなじみの登坂不動産のメンバーが永瀬の正直発言に振り回されるドタバタ劇はもちろん、新たな物語の始まりを予感させるようなやりとりも。ライバルから親友へと変わったはずの永瀬と桐山はなぜ殴り合いをしているのか、“カスタマーファースト”命の月下の怒りの訳は、そして登坂社長の意味深な言葉の意味とは―。海外投資詐欺、契約トラブル、謎の大規模開発計画、悪質な地上げ戦略…場所も内容もスケールアップしたさまざまな不動産事案に永瀬は正直営業でどう立ち向かうのか。
永瀬が案内板を持ったユニークな劇場スタンディもお披露目。まるで不動産会社の看板のようなほぼ等身大の永瀬が映画館でファンを迎える。映画『正直不動産』のポスター、チラシ、スタンディは12月26日から全国の映画館（一部劇場を除く）にて順次掲出予定。
映画『正直不動産』は、2026年5月15日より全国公開。
