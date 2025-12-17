夫に突然の訪問者「お話があります」何をやらかしたの、、、渡されたのは『封筒』その【意外な中身】は
ある休日の昼下がり、玄関のインターホンが鳴る音が。
立っていたのは見知らぬスーツ姿の男性で「お話があります」。
一体何が！？
筆者の友人C子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
見知らぬ訪問者が突然に
ある日曜の昼下がり。
夫と二人でのんびりお茶をしていたら、突然玄関のインターホンが鳴りました。
「こんな休日に、一体誰だろう？」
夫がインターホンで応答すると
「〇〇さんご本人ですか？ 少しお話したいことがありまして」
と男性が話し、夫が
「え？ 僕ですか？」
と不思議そうな顔をしながら玄関へ。
まさかのトラブル！？ 高まる不安
突然の謎めいた訪問者に、私は
「何かトラブル？ まさか夫が、借金？」
と不安でいっぱいに。
奥からこっそり覗くと、玄関先でその男性が夫に差し出したのは封筒でした。
戸惑いながら
「はあ」
と言って受け取る夫。
「どうしたの？」
思わず近寄り、そばで様子を伺うと、夫が開いた封筒の中には、商品券が入っていました。
「え？ 商品券？」
思わず私と夫は顔を見合わせました。