『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』“レイコ”齊藤京子、信じがたい事実に衝撃 ネット悲痛「えぐすぎる」（ネタバレあり）
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第11話が16日に放送され、レイコ（齊藤）が沙織（新川優愛）から告げられた“信じがたい事実”に衝撃を受けると、ネット上にも「沙織えぐすぎるな」「かわいそう」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】衝撃のあまり立ち尽くすレイコ（齊藤京子）
優奈（大友花恋）とともにマンションから転落し、意識不明に陥っていた圭太（日影琉叶）が目を覚ました。レイコは元気になった孫をひと目見たいと病院へ。義理の息子・明彦（内藤秀一郎）から「圭太に会っていただけませんか」と連絡を受けるが、別人になった今の姿で会えるわけもなく、離れた場所からこっそりと見守ることしかできない。
そんな折、空（佐藤大空）を連れて久しぶりに幼稚園にやってきたレイコは沙織に再会。レイコと成瀬（白岩瑠姫）の関係を探るうち、2人の秘密に気づいた沙織から、レイコの正体が亡くなった優奈の母・玲子（水野）であることをママ友たちの前で暴露されてしまう。娘の無念を晴らすため、全身整形で偽りの姿まで手に入れたレイコを、沙織は「モンスター」と糾弾。動揺のあまりレイコは言葉を失う。
さらに沙織はレイコに対して優奈の秘密も暴露。優奈は沙織の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長との“望まない関係”を強いられていたのだ。レイコが初めて知る衝撃事実を嬉々として明かす沙織の姿が描かれると、ネット上には「沙織えぐすぎるな」「ほんと極悪」「最悪だよ」といった投稿や「優奈さんはあんなバイトさせられてたなんて…」「あああ優奈さんかわいそう」などの反響が寄せられていた。
