NOISEMAKERが本日12月17日、HIKAGEのGENとCVLTEのaviel kaeiを迎えた新曲「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE)」を配信リリースした。

同コラボ新曲のテーマは“距離”。北海道で生まれ育った3組が、世界へ飛び出すために乗り越えなければならなかった物理的な距離、夢や目標などあらゆるものに立ちはだかる距離という壁を壊すための1曲としてして届けられる。

なお「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE)」は今後、ミュージックビデオ配信やCDリリースも予定しているとのことだ。

■シングル「NORTH WIND (feat. GEN from HIKAGE / CVLTE)」

配信開始：2025年12月17日 0:00〜

配信リンク：https://noisemaker.lnk.to/NORTHWIND

※先行デジタル配信

■＜NOISEMAKER presents NOISEMANIA PREMIUM “Sync”＞

2026年1月14日(水) 東京・Zepp HANEDA

open18:00 / start19:00

▼チケット

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/noisemakertour/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/noisemakertour/

・イープラス：https://eplus.jp/noisemakertour/

■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2026＞

2026年4月25日(土) 北海道・Zepp Sapporo

2026年4月26日(日) 北海道・Zepp Sapporo

※詳細は後日

