気温が下がり始め、エンジンオイルの交換需要が高まる10月。

季節の変わり目はオイル粘度の選択にも気を遣いたい時期だ。今回は、2025年10月のカー用品店売れ筋エンジンオイルTOP10 を紹介する。

燃費重視派からスポーツ志向のドライバーまで、選ばれているモデルをチェックしてみよう。

※2025年10月の販売データを元に記事を作成している。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 1位

オートバックス 1位 カストロール GTX ULTRACLEAN

高い清浄性能でエンジン内部をクリーンに保つロングセラーモデル。通勤・買い物中心のドライバーから高い支持を受けている。

イエローハット 1位 シェル HELIX CITY

売れ筋 エンジンオイル ランキング 2位

オートバックス 2位 カストロール MAGNATEC（マグナテック）

分子レベルでエンジンを保護する“インテリジェント分子”技術を採用。エンジン始動直後から摩耗を抑えることで、寿命延長にも貢献する。

イエローハット 2位 カストロール MAGNATEC（マグナテック）

オートバックス同様、安定した人気を誇る定番モデル。季節を問わず安心して使えるバランスの良さが魅力。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 3位

オートバックス 3位 カストロール EDGE（エッジ）

“チタンFST”テクノロジーによる強靭な油膜で高出力エンジンを守る高性能モデル。スポーツドライバーからの信頼も厚い。

イエローハット 3位 カストロール EDGE（エッジ）

高温下でも安定した粘度を維持し、エンジンレスポンスを向上。走りを重視するユーザーにおすすめ。

4位～10位

オートバックス

4位：モリグリーン モリグリーン … 摩擦抵抗を抑え、静粛性と燃費性能を向上。

5位：オートバックス AQ.SCOOP … 高コスパながら安心の性能。

6位：シェル HELIX CITY … 都市走行に特化した軽快フィーリング。

7位：クエーカーステート アドバンスト … 高温・高負荷走行でも安定した性能を発揮。

8位：オートバックス Vantage SPIRIT … 幅広い車種に対応するPBオイル。

9位：アクトプラス ACT+ … コスパに優れたエントリーモデル。

10位：モービル Mobil 1 … 世界基準の高性能オイル。スポーティな走行にも対応。

イエローハット

4位：モリドライブ リファインプラス（ルート産業） … 国産ブランドならではの安心感と安定した性能。

5位：イエローハット モーターオイル SL … ベーシックな性能で普段使いに最適。

6位：イエローハット MAGMAX ディーゼルライト … ディーゼル車オーナーに人気のロングセラー。

7位：シェル HELIX UT EURO … 欧州車オーナーから支持の高いモデル。

8位：イエローハット MAGMAX GPL プレミアム … 長距離運転に適した高耐久タイプ。

9位：カストロール GTX ULTRACLEAN … クリーン性能と経済性で人気。

10位：クエーカーステート アドバンスト D … 高温・高負荷走行に対応した高性能モデル。

まとめ

10月のランキングでは、カストロール製品が圧倒的な存在感 を見せた。

特に「MAGNATEC」「EDGE」「GTX ULTRACLEAN」は、カー用品店双方で上位にランクインしており、信頼の厚さを証明している。

また、PBブランド（オートバックスAQシリーズ・イエローハットMAGMAXシリーズ）も安定した人気を維持。

気温が下がるこの季節は、エンジン始動性や燃費性能を意識したオイル選び がポイントだ。

冬に備えて、愛車のコンディションを保つためにも早めの交換をおすすめしたい。