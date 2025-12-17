友人の結婚式で出会った男女が、ひょんなことからレンタカーに乗り合わせて旅に出る。カーナビに導かれてたどりついたのは、くぐり抜けると人生のターニングポイントをやり直せる“不思議なドア”だった――。

【写真】この記事の写真を見る（16枚）





◆◆◆

「すこし・ふしぎ」なロマンティック・コメディ

映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』は、かつて藤子・F・不二雄が「すこし・ふしぎ（＝SF）」と呼んだような設定のロマンティック・コメディ。出演には『バービー』（2023年）のマーゴット・ロビー、『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022年）のコリン・ファレルを迎えた。

本作を手がけたコゴナダ監督は、『コロンバス』（2017年）や『アフター・ヤン』（2021年）で注目を浴びた才人。日本の巨匠・小津安二郎を敬愛し、『東京物語』（1953年）などの脚本家、野田高梧（のだ・こうご）にちなんだ名前で活動する彼が、創作の裏側を語ってくれた。

「『アフター・ヤン』のあと、送られてきた脚本をいろいろと読みながら、自分でも脚本を書いていました。私はあまり他人の脚本に惹かれないのですが、この作品にはとても興味を持てたんです。いくつかのシーンが心に響き、もっと探究してみたいと思いました」

脚本は『ザ・メニュー』（2022年）のセス・リース。本作はコゴナダにとって、メジャースタジオで手がける初めての長編映画であり、初めて他者の脚本を映画化した作品となった。「これまでとは違うことをしたいと思っていたんです」とコゴナダは言う。

高校時代の初恋とミュージカルの思い出。母が息を引き取った日のこと。そして、うまくいかなかった過去の恋愛――。ロビー演じるサラとファレル演じるデヴィッドは、“不思議なドア”を通じて互いの過去を体験する。そこで相手を知り、自らを理解し、愛に触れる。

脚本の執筆プロセスにはコゴナダも深く関与し、さまざまなアイデアを提案した。

「息子とアニメを観ていて、“実写でアニメのようなことをしてみたい”と思っていました。そこで取り入れたのが、演劇的な要素や、過去へとつながるドア。初期の脚本ではデヴィッドはもっと若い設定でしたが、コリンと話しながら、人生に疲れたような人物にしようと決めました。そこでキャラクターやセリフ、過去との関わりも変更しました」

忘れられない過去を“再演”する

サラとデヴィッドは、不思議なドアの向こうで人生のターニングポイントを“再演”する。「彼らは過去に戻るのでも、過去を変えるのでもなく、自身の過去を演じます。それは、ふたりが真実にたどり着くためのパフォーマンスなのです」。

“演じること”は全編を貫くキーワードだ。映画が進むにつれ、彼らが過去を演じる場所は現実的な空間を離れていき、ときには何の小道具も置かれていない舞台空間になる。

いわば本作は、旅のなかで関係を深めてゆく男女の物語であり、同時に、実際のドラマセラピー（演劇療法）をそのまま映画にしたような作品なのだ。コゴナダ自身、「これは独特の恋愛映画になる」と直感したという。

「患者が過去を演じ直すことで癒やしに向かうセラピーが現実にあるように、芸術や演技には、過去に向き合い、過去を癒す力があります。アメリカの典型的な恋愛映画では愛の障害が外部にあり、愛し合うふたりを第三者が阻みますが、本作ではふたりの内面に障害がある。人生の不具合を理解し、乗り越えなければ、彼らは他者とつながれないのです」

「すこし・ふしぎ」な世界観や設定、カラフルなビジュアルに、コゴナダは演劇的な要素を大胆に取り入れた。デヴィッドが少年時代を再演するとき、その姿が当時の年齢に戻ることはない。あくまでも生身のコリン・ファレルが、少年のデヴィッドを演じるのだ。

「舞台上ではなんでもできます。役者が突然別人になっても、あるいは“僕は12歳”と言って子どもになっても観客は受け入れる――知的な理解を超え、感情で受け入れるのです。映画と演劇は異なる芸術形式ですが、今回はその境界線で遊びたいと考えました」

頼りにしたのは映画ならではのCGやVFXではなく、舞台と同じく“観客の想像力”だった。

「たった一枚のドアが、我々の想像力でどこにでも通じる――そんな演劇的な特殊効果は、たとえ観客全員に受け入れられないとしても、感動的で、心を揺さぶるものです。演技が真実に到達すれば、それは“本物以上の本物”になりうる。人間として共感できれば、より深い感動が生まれるはずです」

ともにこの挑戦に臨んだのが、主演のロビーとファレルだった。その力量は、思索的でシリアスな中盤にさしかかるより以前、コメディタッチの前半から明らかだ。コゴナダは「僕はスラップスティックなロマンティック・コメディが大好きなのです。脚本を読みながら、ハワード・ホークスやエルンスト・ルビッチの映画を思い出していました」と話す。

作曲家・久石譲との仕事

前作『アフター・ヤン』で坂本龍一にテーマ曲を依頼したコゴナダは、本作『ビューティフル・ジャーニー』で音楽に久石譲を起用した。長年のキャリアを誇る久石だが、ハリウッド映画への進出は今回が初めて。もちろん、唯一無二の音楽性は健在だ。

「あらゆるものから影響を受けた映画ですが、スタジオジブリ作品と久石さんの音楽には特に大きな影響を受けました。僕は久石さんの音楽が大好きだから」とコゴナダは話す。劇伴音楽を依頼するにあたり、本編の映像を見せる以外に特別な注文はしなかったという。

「久石さんから最初に届いた曲は、まるでサスペンス映画のようでした。驚きましたが、この映画の恋愛をそのように解釈してもらえたことが面白かった。恋愛の緊張感（サスペンス）と、感情が宙づり（サスペンション）になる感覚、その両方がある音楽でした」

久石音楽の魅力を、コゴナダは「きわめて現実的でありながら、観客を異世界へ導く力があるところ」と語る。「宮崎駿やスタジオジブリの映画にも通じることですが、そこにはある種の“退屈さ”があります。たとえば車に乗る子どもたちを見ただけで、彼らが日常に退屈していることがわかる――そういった映画言語の要素が、久石さんの音楽にもあるのです」。

本作ならではの聴きどころは、久石による劇伴音楽と、挿入歌として流れるポップミュージックが共存しているところだ。「最高の巨匠が作ってくれた音楽と、日常的な音楽を融合させるのは大きなチャレンジでした」と語る、日本映画では味わえないバランスの妙味も堪能してほしい。

初めてのメジャースタジオ作品を手がけたコゴナダは、すでに複数の新作企画を準備中。「メジャースタジオで映画を撮ったので、今はインディペンデントな作品をやりたい。自分の原点に回帰する作品を用意しています」と明かしてくれた。また、『アフター・ヤン』や『コロンバス』に近い企画も控えているという。「どちらも僕自身が映画監督を目指そうと考えたきっかけのような作品。まだ何もお教えできないのが残念です」。

『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』

監督：コゴナダ／出演：コリン・ファレル、マーゴット・ロビー、ケヴィン・クライン、フィービー・ウォーラー＝ブリッジ／2025年／アメリカ／109分／原題：A Big Bold Beautiful Journey／配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／12月19日（金）全国ロードショー

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）