清野菜名＆佐藤浩市、横浜市長を表敬訪問 ドラマ『119』への撮影協力に感謝の思い伝える
1月3日にフジテレビで放送されるドラマ『119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT』（後9：30）に出演する俳優の清野菜名、佐藤浩市がこのほど、横浜市の山中竹春市長を表敬訪問。横浜市消防局の撮影協力について感謝を伝えた。
同作は、消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ、指令管制員（ディスパッチャー）たちの“現実（リアル）”を描く完全オリジナルストーリーのドラマ。今年1月クールの連続ドラマ以来、約1年ぶりに放送となる本作は“オール新作”で放送。そして、主演の清野をはじめ、瀬戸康史、見上愛、一ノ瀬颯、前原滉、中村ゆり、佐藤浩市らおなじみのメンバーが再集結する。
主人公の粕原雪（かすはら・ゆき）を演じる清野と、司令課3係の主任・堂島信一（どうじま・しんいち）を演じる佐藤がこのほど、神奈川県・横浜市にある横浜市役所を訪問し、山中市長へ横浜市消防局の撮影協力に関して、感謝の気持ちを伝えた。
本作は、限りなくリアリティーを追求するため、横浜市消防局全面協力の下、大型のマルチディスプレイとシステム監視制御装置、LIVE映像通信システムを備えた最新の消防司令センターをセットで完全再現。キャストが身につけている活動服も実際に横浜市消防局で使用されているものを着用する。
緊張の面持ちで山中市長の元を訪れた清野と佐藤だったが、対面するなり山中市長が「ようこそいらしてくださいました」と笑顔で迎え、終始、和やかな雰囲気にだった。
今回のスペシャルドラマでは、年末の横浜市消防局・消防司令センターが舞台となる。例年以上に慌ただしさを増していた消防司令センターの電話口の向こうでは、事故や病気、火災、そして年末行事特有のトラブルが次々と発生している。そんな中、「AI管制員」の導入が提案され、人間の仕事を機械に置き換えるべきかどうかという対立が浮かび上がる。そして迎えた大みそか。突然の大規模停電が発生し、市内は混乱に陥る…。
年末特有の慌ただしさから来る通報、AI導入の是非を巡る人間ドラマ、そして未曽有の大規模停電による多発通報という極限状況を背景に、指令管制員たち一人ひとりの「仕事と向き合う理由」と「人を助けるということの意味」を深く掘り下げ、全員が総力を尽くしシリーズ最大の試練に立ち向かう姿を描く。大みそか、街が闇に沈む。その声で、すべてを救えるか。
