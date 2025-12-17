俳優の吉永小百合さん（80）が、写真集『吉永小百合』（世界文化社）の出版を記念して開催された、サイン本お渡し会＆トークイベントに登場。写真の思い出を語りました。

本書は、写真家・篠山紀信さんが、1972年から1995年にかけて撮影した写真群と、吉永さんが出演した映画・全124作品（最新作『てっぺんの向こうにあなたがいる』まで）の印象的なスチール写真で構成された一冊です。また、篠山さんへの追悼文や吉永さんの俳優人生を振り返る文章も収録されています。

篠山さんとの撮影で、印象に残っている写真を聞かれた吉永さんは、「“つる”の写真があるのですが、あれには大変思い出があります。映画は新潟県の長岡で撮影したのですが、この写真は北海道の鶴居村という釧路の方で、映画の撮影が終わってから篠山さんと一緒に行き、川沿いのところや雪が降り続く中で撮影しました」と、撮影当時を回顧。

「遠くの方に鶴がいて、篠山さんと“あそこで撮ろうよ”ということになり、そーっと鶴の方に近づいて行ったんですね。そうしたら鶴が、逃げないんです。“仲間が来た”というふうに待っていてくれて、そうしてあの写真を撮ることができたんです。本当に貴重な思い出になっています」と、振り返りました。

■「どうやって生きていくのか」 語った今後の課題

また、過去のインタビュー取材で、“今は人生は八合目”と話していた事を聞かれた吉永さんは、「この“人生八合目、八合目からが面白い”というのは、（登山家の）田部井淳子さんがおっしゃった言葉なんですね」と説明し、「それなのに私は、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の記者会見の時に、“今、あなたは人生どれくらいのところにいますか？”という記者の方の問いかけに、“八合目だと思います”と偶然言ったんです」と明かしました。

「後で考えて“あ、同じ思いだ”というふうに思いました。八合目の今、富士山も登りました。大変だけれど面白い。どうやってこれから生きていくのか、どういうふうに日々前を向いて生きるのかというのは、大きな課題です」とし、「何か好きなことを見つけて、それに打ち込むというのがとても大事なのかなと思いますし、これからの八合目、九合目、てっぺんはどうなるかわかりませんけれども、自分でいろいろと考えながらアクティブに生きたいと思います」と、話しました。

■「この年齢になるとドジを踏みますし…」自分に落ち込むこと

そして、イベント参加者からの“落ち込むことはありますか？”という質問に吉永さんは、「落ち込むことは、ありますよ。やはり自分がこれをやろうと思ったことがうまくいかなかったり、セリフをとちってしまったり。この年齢になるとドジを踏みますし」と回答。

映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の撮影日を振り返り、「富士山の麓のペンションに泊まっていて、朝3時30分に起きて撮影だったのですが、目覚ましが鳴ったので止めようと思ったら、どーんとひっくり返ってろっ骨を折ってしまったんです」と明かしました。

続けて、「その時は“なんて私バカなんだろう”と。6週間は運動してはいけないとドクターに言われ、でも映画を止めるわけにはいかないので、リュックを背負いながら撮影をして、5週間で完治しました。そういうことがなるべくないように、ドジを踏まないように、とにかく転ばないようにすることが大事だなと。そのためには、スクワットをしたり体を鍛えることが重要だなと思います」と語りました。