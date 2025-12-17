苗加結菜 和室でまったりナチュラルボディ 透明感と白い肌が際立つ 『旬撮GIRL Vol.27』に登場
アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」の苗加結菜が、8日発売の写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』に登場し、和室を舞台にした水着グラビアでナチュラルな魅力を披露している。
【写真】和室でスレンダー美ボディを披露する姿苗加結菜
本作は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたシリーズ第27弾。旬のグラビアアイドル6人のカットを大ボリュームで収録した一冊で、それぞれ異なるテーマと世界観が用意されている。苗加は「和室でまったりナチュラルボディ」をテーマに、等身大の姿を切り取られた。
撮影の舞台となった和室では、萌え袖のニットを着てこたつに入り、くつろいだ表情を見せるカットからスタート。冬の空気感をまといながら、肩の力が抜けた自然体の雰囲気が印象的だ。さらに、少しのぼせた身体を冷ますためにニットを脱ぎ、縁側でひと息つく場面も収録。柔らかな光に包まれた中で、北国生まれを連想させる白い肌が際立っている。
和の空間から一転し、洋室での撮影にも挑戦。白ビキニやレオタード姿で、和室とは異なる表情を見せ、シンプルな構図の中でボディラインの美しさと透明感を強調する構成となった。飾りすぎない演出が、苗加の持つ素朴さと可憐さを引き立てている。
苗加は2001年、北海道生まれ。同グループのメンバーとして活動する一方、可愛い女の子を見るのが好きという一面も持ち、グラビアへの関心も高いという。今回の誌面では、そうした美意識と自然体の魅力が随所に表れている。
また、本作の表紙を飾るのは、“ハカナ系美少女”として話題のアイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まとい。裏表紙にはフィロソフィーのダンスの奥津マリリが登場。そのほか、菅谷夏子、はのんまゆ、伊織ふう香らも参加し、まさに“アイドル祭り”と呼ぶにふさわしい内容となった。
