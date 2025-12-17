“定数削減”「来年の成立」目指すことを確認…高市首相と会談の維新・吉村代表「非常に私としては残念」きょう会期末

臨時国会は17日が会期末です。

高市首相は16日、日本維新の会の吉村代表と会談し、衆議院議員の定数削減法案について2026年の通常国会での成立を目指すことを確認しました。

高市首相：

（議員定数削減法案は）衆議院選挙制度に関する協議会のもと、国勢調査の結果を踏まえつつ、自民・維新が協力をして確実に成案を得ることを目指すということで合意を致しました。

日本維新の会・吉村代表：

審議をされることなくこの会期の終わりを迎える。非常に私としては残念だと思っている。

自民・維新両党が提出した議員定数の削減法案は審議されないまま、17日の会期末を迎えました。

党首会談では、今の国会での成立を断念し、2026年の通常国会での成立を目指すことを確認しました。

立憲民主党・安住幹事長：

本音では多分、自民党もやる気がないのに取り繕って出してきたんでしょう。連立優先で中身のない法案だったと思う。当然の結果じゃないですか、議論もできないというのは。

一方、一般会計の総額で約18兆3000億円の2025年度の補正予算は、16日の参議院本会議で与党と国民民主党、公明党などの賛成多数で可決、成立しました。

高市首相は補正予算に賛成した会派の控室などを回ってあいさつし、感謝の意を伝えました。