今季まで巨人でプレーしたフォスター・グリフィン投手（30）が米大リーグ、ナショナルズと年俸550万ドル(約8億5000万円)で1年契約に合意した。AP通信が16日（日本時間17日）に報じた。

9月下旬に就任したナショナルズの新編成本部長ポール・トボーニ氏にとって初のフリーエージェント補強となる。

グリフィンは、2014年のMLBドラフトでロイヤルズから1巡目指名を受け、2020年に同球団でメジャーデビューを果たした。2022年にはロイヤルズとブルージェイズで登板しており、メジャーでの通算成績は救援登板のみ7試合、1勝0敗、防御率6.75となっている。

23年から巨人でプレーし、来日3年目の今季は球団外国人最長タイとなる開幕6連勝をマークするなど、ローテーションの一角を担った。今季成績は14試合で6勝1敗、防御率1・62。NPB通算は54試合で18勝10敗、防御率2・57。

トボーニ氏は、7月にマイク・リゾ編成本部長兼GMと、デーブ・マルティネス監督を解任したナショナルズの再建に着手したばかり。チームは2019年にワールドシリーズを制して以降、6年連続で負け越し。今季は66勝96敗で、ナ・リーグ15球団中14位に終わっている。