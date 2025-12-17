2児の母・坂下千里子、17歳長女へのおかず豊富な“愛情たっぷり”手作り弁当を披露「いつも美味しそう」「栄養バランス凄く良さそう」
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。おかずの種類も豊富な手作り弁当を披露した。
【写真】「栄養バランス凄く良さそう」坂下千里子が娘に作ったおかず豊富な手作り弁当
インスタではたびたび、日々の手作り弁当を“お弁当備忘録”として記している坂下。この日の投稿でも「本日のお弁当になります。たくさん食べてねー #お弁当 #お弁当記録 #lunch #lunchtime #lunchbreak #obento #娘 #娘弁当 #daughter」のコメントとともに、鶏肉のてり焼き、卵焼き、ブロッコリーやピーマンの野菜などが詰め合わせられた弁当の写真をアップ。
この投稿にファンからは「いつも美味しそうなお弁当」「栄養バランス凄く良さそう」「いつもすみませんね〜これで夜までもちますよ〜いただきます」「ちりこ弁当、食べたい!!」などの反響が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（17）、10年12月に長男（15）が誕生している。
【写真】「栄養バランス凄く良さそう」坂下千里子が娘に作ったおかず豊富な手作り弁当
インスタではたびたび、日々の手作り弁当を“お弁当備忘録”として記している坂下。この日の投稿でも「本日のお弁当になります。たくさん食べてねー #お弁当 #お弁当記録 #lunch #lunchtime #lunchbreak #obento #娘 #娘弁当 #daughter」のコメントとともに、鶏肉のてり焼き、卵焼き、ブロッコリーやピーマンの野菜などが詰め合わせられた弁当の写真をアップ。
この投稿にファンからは「いつも美味しそうなお弁当」「栄養バランス凄く良さそう」「いつもすみませんね〜これで夜までもちますよ〜いただきます」「ちりこ弁当、食べたい!!」などの反響が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（17）、10年12月に長男（15）が誕生している。