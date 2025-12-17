坂下千里子 （C）ORICON NewS inc.

　2児の母でタレントの坂下千里子（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。おかずの種類も豊富な手作り弁当を披露した。

　インスタではたびたび、日々の手作り弁当を“お弁当備忘録”として記している坂下。この日の投稿でも「本日のお弁当になります。たくさん食べてねー #お弁当 #お弁当記録 #lunch #lunchtime #lunchbreak #obento #娘 #娘弁当 #daughter」のコメントとともに、鶏肉のてり焼き、卵焼き、ブロッコリーやピーマンの野菜などが詰め合わせられた弁当の写真をアップ。

　この投稿にファンからは「いつも美味しそうなお弁当」「栄養バランス凄く良さそう」「いつもすみませんね〜これで夜までもちますよ〜いただきます」「ちりこ弁当、食べたい!!」などの反響が寄せられている。

　坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（17）、10年12月に長男（15）が誕生している。