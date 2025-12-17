軽くて、細くて、使いやすい。毎日のスタイリングを快適にレベルアップする【アイリスオーヤマ】のヘアアイロンがAmazonに登場中‼
温度調整で、髪に合わせて仕上げる。スリム設計のストレートアイロン【アイリスオーヤマ】のヘアアイロンがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのヘアアイロンは、幅約28.6×奥行約2.6×高さ約3.6センチメートルのスリムな設計で、手に馴染みやすく扱いやすいモデル。
アイロン板の温度は約120〜200度まで調整可能で、髪質や仕上がりに合わせて使い分けられる。電源はAC100〜240ボルト対応で、国内外問わず使用できる仕様。
本体質量は約290グラムと軽量で、長時間のスタイリングでも手が疲れにくい。
電源コードは約1.5メートルと取り回しやすく、日常使いにも旅行にも便利な一台だ。
