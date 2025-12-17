立憲民主党元代表の泉健太衆議院議員が12月14日のXでポストした内容が波紋を呼んでいる。

定数削減議論は来年に持ち越し

11日に日本維新の会の代表を務める吉村洋文大阪府知事が《自維で提出している議員定数削減法案を審議すらしないのは（僕は賛成、反対はあっていい、審議、議論して、結論をだすべきという考え）、先行して審議している企業団体献金の法案があるからだとの野党の主張だが、どうやら、その企業団体献金法案もこの国会では結論をださないようだ。とんだ茶番劇だよ》とXで批判した。

泉氏は吉村氏のポストを引用する形で、《突然「定数削減」を持ち出して、自民と連立し、最優先だった「企業団体献金」規制を曖昧にして、絶好の機会を潰しているのは維新。これこそ「まっぴらごめん」だ》と猛反論した。

これまでの流れを政治ジャーナリストが整理する。

「日本維新の会は公明党に代わって自民党と連立政権を組みましたが、連立の条件として出したのが議員定数の削減でした。しかし、今国会では成立が困難な情勢となっており、吉村氏はいらだちを隠せない様子で記者会見でも“スピード感がない”などと厳しく批判しています。“まっぴらごめん”も吉村氏の発したフレーズであり、泉氏はその言葉をそのまま返した形です」

ネット上では泉氏に対して《維新が横やりを入れた》と同調する声がある一方で、《定数削減はおたくの党首が10年以上前に日本国民と約束したこと》《ブーメランじゃん》といったツッコミの声も。また、泉氏が過去に議員定数削減を進めない与党の自民党を批判した2014年のポストも蒸し返される状態となっている。

「議員定数の削減は、今回、維新が突然言い出したものではありません。ネットの指摘の通り、現在の立憲民主党の野田佳彦代表が総理大臣を務めていた2012年の時点で出ていた話です。野田氏も10月21日のXで《定数削減は、総理大臣時代から一貫した、私にとって政治家としての悲願です》と記しています。

しかし当の野田さんは、今国会での議員定数削減の実現には慎重な姿勢を見せており、こちらも批判を集めています。泉氏はこうした流れをふまえず、維新と吉村氏を批判したため先述のような声が出ているのでしょう」

今国会は17日に閉会を迎える。定数削減の議論は来年に持ち越しとなる見込みだ。